Evo zašto se vaš iPhone prestaje puniti na 80 posto i kako to promijeniti

Prestaje li se vaš iPhone puniti na 80%? Postoji razlog zašto se to događa.

Osim slomljenih zaslona, ​​problemi s punjenjem najčešći su problemi s kojima se korisnici iPhonea suočavaju. To je razumljivo jer je baterija u vašem iPhoneu – ili bilo kojem pametnom telefonu – jedna od nekoliko komponenti koje neizbježno propadaju tijekom vremena.

Ako se vaš iPhone ne puni iznad 80%, nemojte misliti da je vrijeme da ga zamijenite. Možda se uređaj opire punjenju zbog softverske značajke koja je uključena prema zadanim postavkama.

Zašto se moj iPhone prestaje puniti na 80%?

Ako se vaš iPhone prestane puniti na 80%, to je najvjerojatnije zbog značajke iOS-a pod nazivom Optimizirano punjenje baterije. Cilj mu je spriječiti preopterećenje baterije te nastoji produljiti trajanje baterije vašeg iPhonea ograničavanjem napunjenosti na 80%.

Ako je značajka optimiziranog punjenja baterije isključena, ali se vaš iPhone i dalje ne puni preko 80%, to može biti zato što se baterija previše zagrijava tijekom punjenja.

U takvim će slučajevima softver to otkriti i ograničiti punjenje na 80% kako bi se izbjeglo pregrijavanje. Stoga je najbolje nakratko isključiti svoj iPhone i ostaviti ga da se ohladi na normalnu temperaturu. Nakon otprilike 15 minuta, ponovno ga uključite i pogledajte hoće li se ponovno početi puniti.

Nikada ne stavljajte svoj iPhone u hladnjak ili zamrzivač da se ohladi. Iznenadne promjene temperature uzrokovat će oštećenje baterije, ubrzati njezino starenje, a u rijetkim slučajevima čak mogu dovesti do bubrenja baterije. Dakle, naučite kako pravilno napuniti svoj iPhone ako je potrebno, savjetuje Make us of.

Kako puniti iPhone?

Većina nas pokušava održati svoje telefone što je moguće napunjenijima, ali to šteti ukupnom životnom vijeku vašeg telefona jer se litij-ionske baterije brže raspadaju što je veća neravnoteža u njima.

Drugim riječima, što duže vaša baterija ostane potpuno napunjena ili prazna, to će njezin ukupni kapacitet punjenja biti kraći. Ako svoj iPhone punite preko noći, to znači da ostaje na 100% napunjen satima. To je loše i ubrzat će starenje baterije.

Da biste to popravili, značajka optimiziranog punjenja baterije na vašem iPhoneu sprječava da se napuni više od 80% kako bi se dio tog stresa smanjio. Vaš iPhone uči vaše obrasce korištenja i odgađa 100% punjenje do trenutaka prije no što se ujutro probudite. Na taj se način uređaj potpuno napuni kada je to potrebno, a da ne stoji na punom punjenju cijelu noć. Kao rezultat toga, pomaže u održavanju zdravlja baterije vašeg iPhonea i produljuje joj vijek trajanja.

Kako isključiti optimizirano punjenje na vašem iPhoneu

Optimizirano punjenje baterije omogućeno je prema zadanim postavkama na vašem iPhoneu. Ali ako biste radije napunili svoj iPhone do 100% svaki put, možete jednostavno onemogućiti ovu značajku u odjeljku Battery u postavkama vašeg iPhonea.

Dakle, slijedite ove korake da biste isključili optimizirano punjenje baterije na svom iPhoneu:

Idite na Settings > Battery > Battery Health.

Isključite Optimizirano punjenje baterije (Optimized Battery Charging).

Odaberite jednu od dvije opcije: Isključi do sutra ( Turn Off Until Tomorrow) ili Isključi trajno (Turn Off).

Ako posjedujete veći iPhone, kao što je iPhone 14 Pro Max ili iPhone 14 Plus, preporučujemo da ne isključujete Optimizirano punjenje baterije jer uređaji već imaju odlično trajanje baterije, čak i ako nisu potpuno napunjeni.

