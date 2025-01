Gastroenterolog kaže da je ovaj doručak s tri sastojka savršen za zdravlje crijeva

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Ako vjerujete da je doručak najvažniji obrok u danu, vjerojatno ste razmišljali o tome što je najbolje jesti kad se probudite. Na primjer, možda birate zobene pahuljice ili bobičasto voće za ubrzanje metabolizma ili se držite namirnica mediteranske prehrane poput grčkog jogurta i badema za zdravlje srca. No, najnoviji trend doručka koji kruži društvenim mrežama ima samo tri sastojka, poboljšava zdravlje crijeva i odobren je od strane liječnika.

Prošle godine, influencerica za zdravu prehranu Emily Mariko objavila je video u kojem priprema doručak s tri sastojka: kivi, grčki jogurt i limeta.

Unatoč tome što video nije imao glasovni zapis ni titlove, prikupio je 6,9 milijuna pregleda, a mnogi njezini pratitelji nagađali su da se radi o triku za ublažavanje zatvora.

Ovaj napitak čisti crijeva poput metle: Liječnici kažu da je bolji čak i od probiotika

Video ponovno postaje popularan, a jedan gastroenterolog iznosi svoje mišljenje o ovom jednostavnom receptu.

U videu objavljenom u svibnju, gastroenterolog Joseph Salhab podijelio je za Best Life svojih pet najboljih voćki za liječenje zatvora, pri čemu je kivi zauzeo prvo mjesto.

Salhab je ranije objasnio da svako jutro jede dva kivija.

“Sadrži puno vlakana, vitamina C i probavnih enzima,” rekao je, usporedivši ovo voće sa suhim šljivama ili smokvama zbog njegovih sposobnosti u borbi protiv zatvora.

Studija iz 2023. objavljena u časopisu The American Journal of Gastroenterology (AJG) otkrila je da su osobe koje pate od zatvora i jedu dva kivija dnevno primijetile poboljšanje u radu crijeva. Osim toga, kivi je doveo do “poboljšanja udobnosti u trbuhu,” uključujući manje naprezanja i bolji oblik stolice.

Evo kako pripremiti ovaj doručak.

U svom videu, Mariko prvo guli koru s kivija. (Ako možete, možda biste trebali ostaviti koru. Kako napominje Salhab, ona sadrži gotovo 50 posto više vlakana.)

Zatim nareže pet kivija i složi ih na tanjur. Sljedeći korak je iscijediti svježi sok limete preko kivija i dodati žlicu grčkog jogurta u sredinu tanjura.

U svojoj verziji, Salhab reže samo dva kivija (jer je moguće unijeti previše vlakana). On također koristi grčki jogurt s okusom vanilije i probioticima te prelije malo meda preko svega za dodatnu slatkoću.

“Jednostavno je savršeno, sve se odlično uklapa,” zaključuje Salhab.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.