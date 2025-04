Rječnik ljubavnih veza Generacije Z: Znate li ove pojmove ili vas je pregazilo vrijeme?

Podijeli :

Generacija Z (rođeni između 1997. i 2012.) uvela je neke nove izraze kada je riječ o ljubavnim vezama i spojevima. Možda ćete se iznenaditi kada otkrijete njihova prava značenja. Gen Z osmislila je sasvim novi pristup dejtanju i vezama, s kojim se mnogi milenijalci možda neće moći poistovjetiti, a neki ga možda čak ni ne odobravaju.

Ovi moderni izrazi odražavaju kako se međuljudski odnosi, emocije i ponašanja stalno mijenjaju – pod utjecajem društvenih mreža, novih tehnologija i promjena životnog stila. Vjerojatno ste već čuli za pojmove poput ghosting ili situationship. Svaki od njih ima posebno značenje i pokazuje koliko se svijet ljubavnih odnosa s vremenom mijenja.

Kako prenosi Index, ovo su neki od aktualnih pojmova iz rječnika generacije Z koje bi bilo dobro znati:

Orbiting

Orbiting je izraz koji se sve češće spominje na društvenim mrežama. Označava situaciju kada osoba ostaje povezana s vama putem interneta – lajka vaše objave, gleda priče – čak i nakon prekida veze. Jasno je da ta osoba ne želi obnoviti vezu, ali svejedno želi ostati u vašoj digitalnoj orbiti.

Simmer Dating

Simmer dating označava polagani pristup dejtanju, odnosno namjerno usporavanje početne faze upoznavanja kako bi se stvorila dublja emocionalna povezanost. Fokus je na stvaranju iskrene veze i očuvanju mentalnog zdravlja.

Sober Dating

Tzv. trijezno dejtanje podrazumijeva izlaske bez uključivanja alkohola, s naglaskom na iskreno povezivanje i dobrobit obje osobe. Cilj je ostvariti dublje i smislenije odnose bez vanjskih ometanja.

Breadcrumbing

Breadcrumbing, ili “bacanje mrvica”, događa se kada netko stalno flerta, dopisuje se i pokazuje interes za izlaske, ali nikad ne napravi konkretan korak prema ozbiljnoj vezi. Drugoj osobi time daje lažnu nadu i drži je „zakačenom“, bez stvarne namjere za razvoj odnosa.

Pocketing

Pocketing se događa kada vas partner skriva od ostatka svog društvenog života – drži vas „u stražnjem džepu“. Iako ste možda službeno u vezi, za sve ostale osobe u njegovom/njezinom životu vi zapravo ne postojite. Nema zajedničkih objava na društvenim mrežama, ne upoznaje vas s prijateljima, a o upoznavanju obitelji nema ni govora. Ukratko, osjećaj je kao da ste u tajnoj vezi iako ste formalno zajedno.

Floodlighting

Floodlighting označava ponašanje u kojem osoba već na samom početku spojeva preplavi drugu osobu osobnim i često vrlo intimnim informacijama – od traumatičnih iskustava do privatnih detalja. To može biti pokušaj ubrzanog stvaranja bliskosti, testiranja granica ili provjere spremnosti druge osobe da prihvati ranjivost. Iako može djelovati iskreno, floodlighting često stvara lažan osjećaj intimnosti koji može dovesti do emocionalne iscrpljenosti i nezdrave dinamike u kojoj jedna osoba postaje emocionalni njegovatelj.

