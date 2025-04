Vrijeme je za gnojidbu hortenzija: Evo kako do najljepših cvjetova

Podijeli :

Hortenzije su jedan od najomiljenijih vrtnih grmova, poznate po svojim raskošnim cvjetovima, koji mogu krasiti vrt od ranog ljeta do jeseni. No da bi cvjetanje bilo bujno i dugotrajno, ključno je pravilno ih gnojiti – a proljeće je savršeno vrijeme za to.

Travanj i svibanj idealni su mjeseci za dodavanje hranjivih tvari jer biljke izlaze iz zimskog mirovanja i započinju intenzivan rast. Pogrešna ili neadekvatna gnojidba može rezultirati slabim cvjetanjem, blijedim bojama ili prekomjernim razvojem lišća nauštrb cvjetova.

Stoga, ako želite da vaše hortenzije budu zdrave i bogato procvjetaju, slijedite ovih pet ključnih savjeta, prenosi Zadovoljna.

Odaberite pravo gnojivo

Hortenzijama treba uravnotežena kombinacija dušika, fosfora i kalija, ali s naglaskom na fosfor, koji potiče cvjetanje. Specijalizirana gnojiva za cvatuće biljke ili ona s oznakom poput 10-30-10 idealan su izbor. Organska gnojiva poput komposta, stajskog gnoja ili koštanog brašna također mogu biti odličan dodatak jer postupno oslobađaju hranjive tvari.

Izbjegavajte prekomjernu upotrebu dušičnih gnojiva jer ona potiču rast lišća nauštrb cvjetova.

Pravilno vrijeme gnojidbe

Najbolje vrijeme za prvu gnojidbu hortenzija je rano proljeće, čim primijetite prve znakove rasta. Drugu dozu možete dodati krajem svibnja ili početkom lipnja kako biste potaknuli cvjetanje. Ako koristite organska gnojiva, možete ih dodavati i u kasnu jesen kako bi se tvari polako razgradile i nahranile biljku u proljeće.

Prilagodite pH tla za željenu boju cvjetova

Ako želite kontrolirati boju cvjetova hortenzija, obratite pozornost na pH tla. Kiselo tlo (pH ispod 6) rezultirat će plavim cvjetovima, dok alkalno tlo (pH iznad 7) potiče ružičaste tonove. Za intenzivnu plavu boju dodajte aluminijev sulfat ili kiseliji kompost poput borovih iglica, a za ružičaste cvjetove možete koristiti vapno ili drveni pepeo.

Prije bilo kakvih promjena preporučljivo je testirati pH tla kako biste precizno znali što dodati.

Pravilno dozirajte gnojivo

Previše gnojiva može biti jednako štetno kao i premalo. Prekomjerna gnojidba, osobito dušikom, može dovesti do slabog cvjetanja i osjetljivosti biljke na bolesti. Pratite preporuke proizvođača na pakiranju gnojiva i radije koristite manju količinu u više navrata nego odjednom veliku dozu. Organska gnojiva možete nanositi ravnomjerno oko biljke, a tekuća gnojiva razrijedite u vodi prema uputama.

Održavajte tlo vlažnim, ali ne preplavljenim

Gnojidba će biti najučinkovitija ako hortenzije rastu u dobro dreniranoj, ali vlažnoj zemlji. Prilikom gnojenja biljke obvezno zalijte kako biste spriječili opekline korijena i omogućili ravnomjernu apsorpciju hranjivih tvari. Malčiranje kompostom, borovom korom ili suhim lišćem pomoći će u zadržavanju vlage i postupnom otpuštanju hranjivih tvari.

