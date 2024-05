Google Maps na putovanju može pružiti puno više od navigacije, provjerite što nudi

Podijeli :

Teško je čak i pokušati pogoditi koliko je oko nas aplikacija za planiranje i organizaciju putovanja ili snalaženje dok lutamo svijetom. Ne postoji vjerojatno nijedan segment putničke industrije koji nije pokriven programima što ih možemo nositi na svom pametnom telefonu. No malo ih je s tako širokim rasponom upotrebe kao što je Google Maps.

Koristite li taj Googleov proizvod onako kako to radi većina njegovih korisnika, za upute kako doći do određenog mjesta, mogli ste se sigurno uvjeriti u njegovu efikasnost, pa i na mjestima gdje ne biste očekivali dobru pokrivenost.

Dapače, takvo snalaženje moguće je i bez internetske veze. No time ste samo zagrebli puni potencijal aplikacije – ovo su neki od načina na koje bolje iskoristiti Google Maps.

A što je najljepše, ta je aplikacija i dalje besplatna.

Jedna od popularnijih opcija je označavanje lokacija koje nas zanimaju na odredištu, bez obzira je li riječ o barovima, restoranima, prirodnim ljepotama, povijesnim znamenitostima.

Dapače, moguće je raditi odvojene popise o svemu što želimo raditi i vidjeti na putovanju. Dovoljno je na određenoj lokaciji kliknuti ‘spremi’ i time na kartu dodati zastavicu.

Takvi se popisi želja mogu i podijeliti sa suputnicima, pa svatko dodaje što ga zanima i time se šire saznanja o mogućim doživljajima.

Također, ako takve popise podijelite s nekim tko je već bio na nekom odredištu, mogu se lako dobiti i preporuke, povrh uobičajenih recenzija kakve se mogu naći na Google Maps.

Osnovna svrha Google Maps, upute u kretanju (pješice ili vozilom) po nekom nepoznatom gradu (ili po nepoznatim dijelovima vlastitog grada) svima je poznata.

No to onda obično povlači za sobom stalno držanje aplikacije otvorenom. Sada je na raspolaganju opcija Glanceable Directions (ako koristite GM na hrvatskom, zove se ‘Pregledne upute tijekom navigacije’).

Uključivanjem te opcije, mala karta s uputama bit će na ekranu i kad je zaključan, pa i prilagođavati rutu ako pogrešno skrenete. Opciju uključite preko postavki prikaza mape.

Samo nešto malo starija opcija je Lens in Maps. Usmjerite telefon prema nekom objektu oko sebe i uz pomoć umjetne inteligencije, odnosno pojačane realnosti (AR), dobit ćete informacije što se nalazi oko vas – restorani, barovi, stanice javnog prijevoza, znamenitosti… i to tako što će se na zgradama pojaviti ikonice s informacijama.

Opcija još nije svuda dostupna, ali sve je više gradova u kojima je možete koristiti i neće proći dugo dok ne bude sasvim uobičajena. Dotad sve informacije koje nudi već su dostupne u Maps, samo se locirate na karti i vidite na ekranu što se nalazi oko vas.

Dalje, baš kao što na karti možete naći benzinske crpke, tako možete naći postaje za punjenje električnih automobila.

I to sa svim informacijama koje vam na takvim mjestima trebaju, poput tipa punjača, koliko ih je i jesu li kompatibilni s vašim automobilom.

Od uobičajenijih pomagala koje nudi Google Maps, svakako je vrlo korisno to što daje informacije o radnom vremenu trgovina i drugih mjesta koja nas iz raznih razloga mogu zanimati.

Dapače, odmah ispod prozora za pretraživanje klikom na open now (‘sad otvoreno’) može se izdvojiti mjesto gdje još uvijek možemo otići u kupovinu, na piće ili na večeru.

Istina, ponekad takva mjesta ne osvježavaju sve informacije, posebno izvan sezone, no u načelu je to prilično pouzdano.

Kod odabira restorana ili bilo kojeg drugog oblika usluge na putovanju, recenzije na Google Maps su iznimno korisne, pa bi bilo lijepo ostaviti i svoje dojmove kako bi se pomoglo budućim putnicima. No opis ponekad nije dovoljan, a i – kako znamo – slika govori tisuću riječi.

Zato je dobro što uz svaku ubilježenu točku na karti dolaze i fotografije. I to, što je posebno korisno, ne samo one koje objavi vlasnik ili voditelj hotela ili restorana, nego i one koje uz recenzije postave gosti ili korisnici.

U novije vrijeme, uz pomoć umjetne inteligencije, moguće je u pretragu ukucati vrlo općeniti pojam i dobit ćemo fotografije, pa i videa takvih mjesta u blizini.

Ako niste znali, uz Google Maps na neki način možete ‘vidjeti’ budućnost. Ili je bar isplanirati.

Naime uz opciju Immersive View na ekranu možete dobiti temperaturu, osvijetljenost i općenito pristupačnost nekoj lokaciji u različitim dijelovima dana, među ostalim ovisno o vremenskim prilikama ili uobičajenim situacijama na određeni dan te u određeno vrijeme.

Ta je opcija, još jedna ‘na pogon’ AI-ja, danas dostupna za oko 500 znamenitosti širom svijeta.

Za one koji putuju sami sigurnost je često jedna od glavnih briga. Jedno od najefikasnijih rješenja je da vaši bližnji znaju gdje ste, posebno ako idete u prirodu na kakvu pustolovinu.

Ranije ste se morali redovito javljati telefonom, ali još je pouzdanije ako držite uključenu opciju lociranja u realnom vremenu.

Jednostavno je: kliknite plavu točku koja označava vaš položaj na karti i izaberite načine dijeljenja lokacije na kojoj se nalazite, kao i one na kojima ćete se nalaziti.

Tako će oni kojima je taj podatak potreban da bi bili mirniji znati kuda se krećete. ‘Nuspojava’ je i to što će vaše fotografije, videa i druge objave biti geotagirane.

Jedan od razloga za lakše kretanje po EU je i ukidanje roaminga, pa možemo biti online kao da smo kod kuće. No što ako putujete u zemlje izvan tog sustava, uključujući one u našem susjedstvu?

Kako tamo koristiti navigaciju, a da ne potrošite bogatstvo na internet? Google Maps nudi opciju Offline Maps.

Dok imate vezu (podatkovnu ili wifi) izaberete područje kojim želite putovati, spremite ga i koristite kao da ste cijelo vrijeme online. Možete izabrati i velika područja, primjerice cijelu državu. Jedini podatak koji neće biti dostupan jest stanje na cestama, recimo prikazi gužve. No sva druga navigacija je tu.

Google Maps nudi i različite slojeve prikaza, a najrašireniji su prikaz karte ili satelitski. No klikom na slojeve ispod prozora za pretragu (ikona koja izgleda kao naslagani listovi papira) možete dobiti podatke o javnom prijevozu, stanju u prometu, biciklističkim stazama, nesrećama, kvaliteti zraka…

Uz sve ove opcije, Google Maps se stalno razvija, a napredak umjetne inteligencije sigurno će uskoro donijeti nove iskorake.

Recimo, u izradi je opcija koja će omogućavati pitanja kakva voli postavljati svaki putnik o odredištu na koje je došao, recimo ‘koje aktivnosti za djecu se nude na kišni dan u Zagrebu’.

To se očekuje u upotrebi već krajem ove godine, a jedan od važnih izvora informacija je mreža od oko 300 milijuna ‘lokalnih vodiča’, ljudi koji daju svoj doprinos informacijama na kartama. Nije loše priključiti im se.

