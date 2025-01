Hrvati otkrili u kojim gradovima ne bi nikad živjeli, a razlozi su svakakvi: “Veliko selo. Svi sve znaju”

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Reddit često služi kao platforma za dijeljenje iskustava i mišljenja, pa tako i kada je riječ o mjestima koja ljudi izbjegavaju. Na forumu r/Hrvatska pokrenuta je rasprava na temu gradova i mjesta u Hrvatskoj u koja se ljudi ne bi željeli vratiti, a odgovori su izazvali burne reakcije.

Korisnici su često isticali gradove poput Zagreba, Splita i Dubrovnika, ali razlozi za to bili su raznoliki. Zagreb se spominjao zbog “užurbanog tempa života”, “zagađenja” i “stresa”, dok su Split i Dubrovnik bili na udaru zbog “turističke prenapučenosti” i visokih cijena. Na listi su se također našli i manji gradovi poput Daruvara i Novigrada.

“Dubrovnik. Veliko selo. Svi sve znaju. Ne možeš ni u dućan po kruh a da ne sretneš tonu poznatih. I svi imaju užasnu potrebu turat nos u tuđe. Cherry on top – najgore zdravstvo u državi je kod njih” napisao je jedan korisnik. Drugi je pak komentirao kako se nikada ne bi vratio u Zagreb, “Vodim se onom nikad ne reci nikad ali ne ide mi se više u Zagreb. Ako nemaš svoju nekretninu preživljavanje tamo je u razini ekstremnog sporta, pogotovo je meni tako bilo, jer sam za vrijeme svog boravka tamo bio još šmrkavac koji je tek počeo raditi i tek sam počeo dobivati teške lekcije kako život funkcionira”, dok drugi pak pišu kako ih osim Zagreba druga mjesta za život ne interesiraju, prenosi Večernji list.

Hrvatski grad našao se na listi najboljih za život u mirovini Ovaj grad se može pohvaliti najboljom kvalitetom života na svijetu

Neki su izjavili kako nikada ne bi živjeli u Gradu koji teče. “Rijeka. Grad u kojem sam studirao 5 godina, a ne sviđa mi se ni dan danas. Riječani su možda jedni od najboljih ljudi koje sam upoznao, a grad ima taj neki diversity vibe koji mi se sviđa, ali tu sve staje. Meni se ne sviđa sama slika grada, sve mi je nekako oronulo, osim centra. Grad ima depresivan vibe (ne zbog vremena, jer inače volim oblačno i kišovito), u gradu se rijetko što događa, prebrdovito je. Na obali, a to more niti nije u fokusu, i ono mi je nekako bezveze u Rijeci i oko Rijeke. U suštini mogu reći da mi je grad dosadan i ne zanimljiv, iako ima baš puno potencijala. Riječani, ne mrzite me. Vas jako volim i dalje…” kazao je jedan od korisnika.

Osim kritika vezanih uz infrastrukturu i životne uvjete, pojedini komentatori su dijelili osobna negativna iskustva, poput neugodnih interakcija s lokalnim stanovništvom ili problema s administracijom. S druge strane, neki korisnici su stali u obranu kritiziranih mjesta, ističući da loše iskustvo ne mora nužno značiti da je mjesto u cjelini loše. “Ja od Zagreba imam samo lekcije i neke super ljude, koji su vrijedni svega pretrpljenog”, istaknuo je korisnik koji je pokrenuo ovu raspravu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U Međimurju pronađena tijela dviju žena, oglasila se policija Krumpir neće proklijati, omekšati ili pozelenjeti mjesecima, ako ga čuvate na neuobičajenom mjestu