Izbjegnite greške koje većina radi prilikom pripremanja mljevenog mesa

Mljeveno meso je osnovni sastojak mnogih jela, kao što su špageti bolonjez, lazanje ili mesne okruglice. Međutim, često se događa da tijekom njegove pripreme pravimo greške koje utječu na okus i teksturu jela.

Meso iz supermarketa

Meso koje kupujemo u većini supermarketa često nije napravljeno od najsvježijih komada mesa. Također, nije uvijek moguće sa sigurnošću znati od kojih je dijelova životinje. Da biste bili sigurni u svježinu i kvalitetu mesa, najbolje je odabrati komad mesa u mesnici i zamoliti mesara da ga samelje pred vama.

Birate meso s premalo masti

Ljudi se često odlučuju za mljeveno meso s malim udjelom masti jer smatraju da je to zdraviji izbor. Međutim, meso s manje masti u pravilu ima i manje okusa, posebno kada se koristi u receptima koji zahtijevaju duže kuhanje, kao što su umaci. Umjesto toga, birajte meso s nešto većim udjelom masti, kao što je mljevena govedina s oko 15-20 posto masti, kako bi vaše meso bilo sočnije, a hrana bogatijeg ukusa.

Naučite kako pripremiti ukusno pohano meso uz manje masnoće i dima

Meso stavljate na tavu direktno iz hladnjaka

Kada hladno mljeveno meso stavite direktno na tavu može doći do neravnomjerne i nepotpune termičke obrade mesa, što može biti opasno zbog potencijalne bakterijske kontaminacije. Umjesto toga, pričekajte nekoliko minuta da meso dođe na sobnu temperaturu prije nego što ga stavite na tavu. Ovo će osigurati ravnomjernu termičku obradu i smanjiti rizik od bolesti koje se prenose hranom.

Previše miješate

Prečesto miješanje može narušiti strukturu mesa i dovesti do tog da glavnina okusa – ispari. To će dovesti do toga da se komadi mesa pretvore u suhe grudice. Kako biste to izbjegli, pustite da meso prvo lagano porumeni s jedne strane prije nego što ga promiješate i pustite da se kuha bez previše miješanja

Ne pečete meso dovoljno dugo

Kada pripremate jela s mljevenim mesom, važno je da ga potpuno zagrijete kako biste izbjegli rizik od trovanja hranom. Meso treba dostići unutrašnju temperaturu od najmanje 71 °C, kako bi se uništile sve potencijalno opasne bakterije. Koristite digitalni toplomjer za meso kako biste bili sigurni da je ono dovoljno pečeno prije serviranja.

