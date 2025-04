James Bond u sigurnim rukama: “Bivši producenti su napravili ovu grešku”

Podijeli :

Anthony Horowitz, autor koji je od Iana Fleminga preuzeo pisanje romana o Jamesu Bondu, ocijenio je da je franšiza kod novih producenata u "sigurnim rukama".

Dobropoznati producent

Horowitz, tvorac fiktivnog tinejdžerskog špijuna Alexa Ridera i autor triju romana o najpoznatijem agentu tajne službe, ustvrdio je da su bivši producenti Bonda Michael G Wilson i Barbara Broccoli napravili “pogrešku” ubijanjem lika u prošlom filmu kada je Daniel Craig napustio franšizu.

Amazon je u veljači stekao kreativnu kontrolu nad britanskom špijunskom franšizom u veljači, nakon dogovora prema kojem su se Broccoli i Wilson iz Eon Productions povukli kao producenti.

Horowitz je pozdravio imenovanje novog producenta Davida Heymana, koji je radio na svih osam filmskih adaptacija knjiga o Harryju Potteru spisateljice JK Rowling.

Pogreška je bila ubiti Bonda

Predstojeći film o agentu 007 studija Amazon MGM s njim će producirati Amy Pascal, najpoznatija po filmovima Toma Hollanda o Spider-Manu.

Horowitz je za BBC Breakfast rekao: “Mislim da je Barbara Broccoli napravila apsolutno briljantan posao u godinama koje je vodila, ali David Heyman je veliki obožavatelj. On je čovjek koji stoji iza filmova o Harryju Potteru i vjerojatno je naš najuspješniji producent, ne (samo) u Ujedinjenom Kraljevstvu, u cijelom svijetu. I zaista mislim da će (film) s njim i Amy Pascal biti u sigurnim rukama. Jedva čekam vidjeti što će se dogoditi.”

“Mislim da je bila pogreška, ako mogu tako reći, ubiti Bonda na kraju prošlog filma, i požalio sam što sam to vidio, jer Bonda, ne možete ga ubiti, on je ikona. On je legenda. On je tako zabavan. Bio je veliki dio mog života. Ali to je neka vrsta prepreke koju će morati prevladati, vjerojatno, pretpostavljam, potpunim ignoriranjem tog čina. Ali ono što je sigurno je da jedva čekam vidjeti što će sljedeće učiniti.”

Također je rekao kako misli da će “novi glumac vrlo brzo kupiti publiku”, te je to nazvao “velikim kulturnim događajem u ovoj zemlji”.

Daniel Craig (57) izveo je svoj posljednji nastup kao agent britanske tajne službe u “No Time To Die” prošle godine, a njegov nasljednik još nije imenovan.

