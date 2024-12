Jedna vrsta krumpira izuzetno je opasna za zdravlje: “Može vas i paralizirati”

Podijeli :

Unsplash

Krumpir je bitan sastojak u mnogim kuhinjama zbog svoje svestranosti i okusa. No, što učiniti kada krumpir, koji smo zaboravili u smočnici, nikne ili pozeleni? Smijemo li ga konzumirati?

Stručnjaci za sigurnost hrane i dijetetičari ispričali su za HuffPost što promjene zapravo znače i kada je krumpir siguran za jelo.

Proklijali krumpir

Prema Ellen Shumaker, direktorici programa Safe Plates na Sveučilištu Sjeverne Karoline, proklijali krumpir i dalje može biti siguran za jelo, ali samo ako klice nisu previše narasle i krumpir nije omekšao ili smežurao se, prenosi Klik.hr.

„Klice sadrže toksin koji se naziva solanin, a on može uzrokovati tegobe poput glavobolje, povraćanja i drugih probavnih problema. Ako su klice male, možete ih jednostavno odrezati i konzumirati krumpir,“ objasnila je Shumaker. Međutim, upozorila je da bi konzumacija velikih količina solanina mogla izazvati ozbiljnije simptome.

Što s pozelenjelim krumpirom?

Pozelenjeli krumpir, kako navodi Maggie Michalczyk, registrirana dijetetičarka i osnivačica stranice Once Upon a Pumpkin, nije siguran za konzumaciju. Razlog? Izloženost sunčevoj svjetlosti potiče proizvodnju klorofila, što rezultira zelenkastom bojom, ali i nakupljanjem štetnih toksina.

Kako uzgajati krumpir uslijed prirodnih ekstrema?

„Zelena boja ukazuje na prisutnost solanina, istog toksina koji se nalazi u klicama,“ dodala je Shumaker. Ako na krumpiru primijetite male zelene mrlje, možete ih odrezati i ostatak iskoristiti. No, ako su mrlje velike, preporučuje se baciti cijeli krumpir.

Kada krumpir treba baciti?

Shumaker ističe da klice i zelene mrlje često upućuju na to da je krumpir počeo propadati. Ako je uz to smežuran i mekan, to je siguran znak da ga treba baciti. Iako konzumacija pokvarenog krumpira obično izaziva probavne smetnje, u težim slučajevima solanin može uzrokovati i paralizu.

Stručnjaci se slažu da se manji nedostaci, poput malih klica ili zelenih mrlja, mogu ukloniti rezanjem, no ozbiljnija oštećenja ukazuju na to da krumpir nije siguran za jelo. Kada je u dvojbi, bolje je krumpir baciti nego riskirati zdravlje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što je kadaif, jedan od glavnih sastojaka Dubai čokolade? Massive Attack stiže na INmusic festival