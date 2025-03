Jestivo cvijeće: Ovih šest vrsta svakom će jelu dati poseban okus

Podijeli :

Zoonar / Anton Dobrea, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Jestivo cvijeće oduvijek se koristi kao dodatak u brojnim jelima poput salata i deserata pa čak i u pićima u kojima nije samo dekoracija već daje i posebnu aromu i okus.

Najčešće se tako u kuhinji koriste ljubičice, maćuhice, dragoljub, lavanda, neven, boražina i ruža. Većina jestivog cvijeća sadrži brojne nutrijente poput vitamina A i C, a bogato je i antioksidansima te ima protuupalna svojstva.

Cvijeće je jedan od najljepših i najčešćih ukrasa naših terasa, dvorišta i domova, a osim toga može biti i ukras u našim tanjurima i čašama. I to onaj jestivi. Jestivo cvijeće od pamtivijeka se koristi u brojnim kuhinjama svijeta i to ne samo zbog ljepote i šarma koje daje svojim izgledom već i zbog specifične arome koju ostavlja. Osim toga, koristi se i kao prirodno bojilo. Svježe jestivo cvijeće najčešće se koristi za dekoraciju slastica, u salatama, kockama leda, uz začine u raznim namazima i slično.

Koje cvijeće je jestivo?

1. Ljubičice i maćuhice

S obzirom na to da potječu iz iste vrste, i ljubičice i maćuhice su jestive te su delikatnog okusa. Ljubičica je slatkasta i pomalo zemljana s blagim notama meda i vanilije. Osvježavajuća je zbog čega se najviše koristi u desertima poput torti, macaronsa, panna cotte i slično. Može se i kandirati, ali i koristiti u salatama.

Maćuhice su puno blaže od ljubičica, ali su i dalje svježe te nemaju intenzivan miris. Blago su paprene i zeljaste, a često se koriste kao dekoracija u salatama te kao jestiva dekoracija za koktele.

2. Dragoljub

Svježi cvijet dragoljuba ima pikantan, papren okus zbog čega je idealan za kombinaciju sa salatama poput zelene salate, matovilca, ribane mrkve i slično. Zbog svojih živopisnih žutih i narančastih boja, idealni su i kao dekoracija u slanim jelima.

3. Neven

Svježi cvjetovi nevena imaju blagi, pomalo gorak okus s blago izraženim paprenim notama dok sušenjem njihov okus i arome postaju intenzivnije s izraženijim gorkim tonovima. Svježi neven najčešće se koristi u raznim salatama, ali se, i u sušenom obliku, može dodati raznim jelima poput juha i variva kako bi im dao boju. Neven se zbog toga često koristi i kao zamjena za puno skuplji šafran.

4. Lavanda

Cvjetovi lavande imaju slatkast, cvjetni okus s blagim citrusnim notama. Često se koriste za aromatiziranje slastica te za pripremu čajeva i dekoraciju te kao aroma u koktelima. Lavandu je važno koristiti umjereno kako njene intenzivne arome ne bi nadjačale ostale okuse.

5. Boražina

Cvjetovi boražine imaju slatkast, medolik okus. Jestivi cvjetovi boražine često se koriste u raznim juhama, kao punjenje za razne vrste tjestenina, a i odlična su dekoracija za ukrašavanje deserata i pića.

6. Ruža

S obzirom na to da ruže dolaze u velikom broju različitih sorti, za početak je važno odabrati one koje su jestive. Neke od jestivih sorti ruže su pješčana ruža (rosa rugosa), galska ruža (rosa gallica), šipurak (rosa damascena). Iako se okusi jestivih ruža razlikuju od vrste do vrste, ipak se može reći da su oni blagi, s aromama meda i voća. Neke su blažeg i svježijeg okusa dok su neke više kisele.

Latice ruža se koriste i u svježem i u sušenom obliku. Koriste se kao dekoracija u salatama i slasticama, za aromu u pićima, slatkišima, džemovima, čajevima i slično.

Na što treba paziti kod jestivog cvijeća

Kod konzumacije jestivog cvijeća je najvažnije paziti na to da cvjetovi dolaze s čistih površina koje nisu tretirane pesticidima. Osim toga, važno je da nisu u blizini prometnica, tvornica i slično.

Također, svaki je cvijet potrebno temeljito oprati namakanjem u vodi i ispiranjem kako bi se skinula sva prašina. Jestivo cvijeće bi bilo najbolje uzgajati kod kuće što je vrlo lako napraviti na balkonu ili u vrtu.

Zaključak

Cvijeće svih vrsta se od pamtivijeka koristi u brojnim kuhinjama svijeta i to ne samo kao dekoracija već i kao sastojak koji daje poseban okus i aromu. Jestivo cvijeće dolazi u bezbroj oblika. Prilikom konzumacije jestivog cvijeća, važno je paziti na to da dolaze s čistih površina koje nisu tretirane pesticidima te da se one ne nalaze uz prometnice ili tvornice.

