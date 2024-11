Kako ublažiti simptome jet laga?

Podijeli :

Jet lag se javlja kada putujete kroz vremenske zone, a normalni ritam vašeg tijela nije usklađen. Vaše tijelo će se s vremenom prilagoditi novoj vremenskoj zoni, ali postoje načini na koje možete smanjiti simptome jet laga.

Iako će se vaše tijelo naposljetku prilagoditi novoj vremenskoj zoni, ako ste na kratkom putovanju ili morate biti vrlo funkcionalni ubrzo nakon leta, postoje savjeti koji vam mogu pomoći, prenosi klix.

Prilagodite se novoj zoni

Kada stignete na odredište, ažurirajte sve na novu vremensku zonu što je prije moguće. Vaši će uređaji vjerojatno automatski ažurirati satove, ali ako imate ručno postavljen sat, postavite ga na novo vrijeme čim dođete.

Ako nastavite jesti i spavati po staroj vremenskoj zoni, imat ćete problema na odredištu. Jedite obroke i idite na spavanje prema vremenu na odredištu. Ovo je osobito važno ako se vaša nova vremenska zona razlikuje od stare više od tri sata.

Vrijeme za spavanje

Pobrinite se da spavate kada je to najprikladnije za vaš novi raspored. Vaš let može trajati noću na vašem odredištu, stoga pokušajte malo odspavati dok ste u zraku. Također biste trebali izbjegavati potrebu za drijemanjem kada stignete ako je dan. To kasnije može otežati spavanje. Ako baš morate odrijemati, pokušajte spavati ne dulje od 15 do 20 minuta.

Pijte vodu

Putovanje na velike udaljenosti može uzrokovati dehidraciju. Pravilna hidracija može pomoći u upravljanju simptomima jet laga i umora od putovanja, ali potrebno je više istraživanja. Bez obzira na to, važno je ostati hidriran. Ponesite preznu bocu vode kroz osiguranje zračne luke i napunite je kad ste na terminalu. Također možete kupiti vodu na terminalu ili je zatražiti tijekom leta.

Jedite manje obroke

Preporuča se da jedete manje obroke kako biste izbjegli bolove u trbuhu i druge želučane probleme, koji mogu biti simptomi jet laga.

Izložite se svjetlosti

Izlazak vani na sunce u pravo vrijeme može probuditi vaše tijelo i smanjiti oslobađanje hormona pospanosti melatonina. Izbjegavajte drijemanje prvog dana kada sletite u drugu zonu. Nakon prvog dana izlaganje jutarnjem svjetlu pomoći će vam da se brže prilagodite novoj vremenskoj zoni.

Unos kofeina

Konzumiranje kofeina neće izliječiti jet lag, ali može biti alat koji će vam pomoći da ostanete budni i usredotočeni tijekom dana. Jedno je istraživanje pokazalo da 300 mg kofeina s produljenim otpuštanjem povećava budnost kod onih koji putuju kroz različite vremenske zone. Pokušajte smanjiti ili izbaciti kofein poslijepodne i navečer. Možda ćete imati poteškoća sa spavanjem zbog kombinacije previše kofeina i jet laga.

Udobnost

Pobrinite se da vam raspored spavanja omogući pravilno spavanje. Evo što može pomoći: provjerite termostat u svojoj sobi, uvjerite se da telefoni ili satovi u sobi ne zvone, ponesite poznate stvari, poput vaših omiljenih pokrivača koji će vam pomoći da zaspite.

Melatonin

Vaše tijelo prirodno proizvodi melatonin kako bi izazvalo pospanost, ali dostupan je i kao dodatak. Možda biste trebali razmisliti o melatoninu kako biste pomogli svom tijelu da postane ili ostane pospano kada putujete između vremenskih zona.

