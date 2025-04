Kako naučiti pse da ne skaču na ljude i namještaj

Podijeli :

Ljudi često biraju pse kao kućne ljubimce zbog njihove entuzijastične osobnosti. Međutim, ponekad vaš ljubimac može pokazati svoju želju za životom nekim neželjenim ponašanjem, poput skakanja.

Kako navodi veterinarka Amy Flowers za WebMD, ako vaš pas skače na ljude ili namještaj, trening mu može pomoći da drugačije izrazi svoje uzbuđenje.

Naime, psi svojim govorom tijela izražavaju emocije i uzbuđenje. Kada pas skoči, najčešće izražavaju svoju sreću što vide svoje ljude. Skakanje je uobičajeni dio pseće rutine pozdravljanja.

Ako vaš pas primijeti da skakanje u znak pozdrava privlači vašu pažnju, bilo dobro ili loše, to bi moglo biti dovoljno da ga uvjeri da nastavi s tim. Pse je lako naučiti ponašanju ako im to donosi nagradu, a skakanje čini upravo to, prenosi Klix.

Ako vaš pas već ima naviku skakati na prijatelje i strance kako bi ih pozdravio, poduzmite mjere opreza kako biste zaštitili ljude. Čak i najljubazniji pas ponekad može srušiti ljude. Neki ljudi se boje pasa ili jednostavno ne žele da im se odjeća zaprlja.

Postoji nekoliko načina kako naučiti svog psa da ne skače kako bi pozdravio ljude.

Držanje psa za ogrlicu kad god netko novi dolazi u susret.

Ograničite svog psa, držeći ga u drugoj sobi kada vam dolaze gosti.

Stavite svog psa u boks dok upoznajete nove ljude.

Odvratite pažnju svom psu posebnom poslasticom ili zabavnom igračkom kada stignu novi ljudi.

Naučite psa da prestane skakati

Međutim, naučiti psa da prestane skakati ipak je malo teže nego naučiti ga nekom zabavnom triku.

Prvi korak je ignorirati ih kada skoče. Obraćanje pažnje na njihovo loše ponašanje, čak i ako je ta pažnja kazna, još uvijek može ojačati njihove postupke.

Umjesto toga, jednostavno ih ignorirajte. Nekim psima to može biti dovoljno da prestanu. Provjerite jeste li dosljedni. Svi u vašem domu trebali bi učiniti istu stvar.

Ako imate člana obitelji ili prijatelja koji vam može pomoći s dresurom, imajte poslastice pri ruci, a zatim neka vaš partner za trening uđe u sobu s vašim psom. Ako vaš pas skoči, druga osoba mora odmah otići. Međutim, ako vaš pas sve četiri noge drži na podu, dajte mu poslasticu i puno pažnje.

Ova poslastica pomaže vašem psu da nauči da je boravak na tlu puno isplativiji.

Šta učiniti sa psima koji skaču po namještaju

Kad psi skaču na namještaj, mogu grubo sletjeti i ogrebati namještaj i ljude koji sjede u blizini.

Važno je znati da se oni vole popeti na kauč i krevet jer tu ljudi provode mnogo vremena i da na taj način možda samo žele pokazati da žele kvalitetno provesti vrijeme s vama.

Drugi razlog zašto psi vole namještaj je zato što je udoban. Ako je omiljeno mjesto za drijemanje vašeg psa na vašem kauču, pokušajte mu nabaviti mekani, udobni krevet koji će postaviti pokraj kauča. To im daje alternativno mjesto koje je samo za njih. Također, kada koriste krevetić za ljubimce umjesto kauča, dajte im poslasticu.

