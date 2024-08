Kako razvući plaću do kraja mjeseca? Uz ovih pet savjeta uspjet ćete i uštedjeti

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Kia Commodore je podijelila jednostavnu rutinu od pet koraka koju možete primijeniti svaki put kad primite plaću kako biste maksimalno iskoristili svoj novac.

U nedavnom videu na TikToku, financijska stručnjakinja je objavila video kako bi pomogla mnogima da maksimiziraju svoje financije, piše Mirror.

Kako plaća može dulje trajati

Kia je rekla: “Dan primitka plaće je sjajan za sve, ali trebate imati dobru rutinu za taj dan kako ne biste potrošili sav novac odjednom te da vam sredstva traju do kraja mjeseca. Evo pet stvari koje trebate implementirati u svoju rutinu za dan isplate.”

1. Postavite automatske prijenose u štednju

“Prvi korak je postaviti automatske prijenose u štednju. Ovo je nešto što radim godinama i to je prava promjena kada je riječ o olakšavanju upravljanja financijama. Sve što trebate učiniti jest postaviti prijenos s vašeg tekućeg računa na štedni ili investicijski račun, i to napravite čim vaša plaća sjedne na račun. To vam pomaže da uštedite ili uložite novac, a da ga uopće ne vidite”, rekla je Kia.

2. Kreiranje kalendara računa

Zatim je dodala: “Drugi korak je kreiranje kalendara računa. Ovdje možete pratiti sve datume plaćanja računa kako vas ništa ne bi iznenadilo. Inače mi je praksa da čim dobijem plaću, platim sve račune dan ili dva nakon što dobijem plaću. Tako odmah znam na čemu sam. Ovo također pomaže izbjeći bilo kakve naknade za kašnjenje i dodatne kamate koje biste mogli snositi.”

3. Pregledajte i prilagodite svoje financijske ciljeve

Treći korak uključuje pregled i prilagodbu vaših ciljeva u vezi s novcem. Rekla je: “Baš kao i godišnja doba, stvari koje želite postići s novcem mogu se mijenjati. Ako se nešto promijenilo, sada je najbolje vrijeme da napravite te izmjene u svojim financijama.”

4. Uspostavite fond za nagradu

“Četvrti korak je stvaranje fonda za nagradu. Ovaj fond je upravo onakav kako zvuči – novac za nagrađivanje sebe. Tako da, umjesto da uzimate iz štednje ili iz novca namijenjenog za nešto drugo, ovaj novac je isključivo za ono na što ga želite potrošiti, što vam omogućuje da odredite mali postotak svog novca za svoju nagradu”, savjetovala je, prenosi Net.hr.

5. Praćenje novca

Kia je dodala: “Peti korak je praćenje vaših financija. Možemo postati bolji u upravljanju financijama samo ako znamo kako stojimo i na kojim mjestima bismo mogli dodatno uštedjeti i poboljšati se. Zato biste možda trebali kreirati dnevnik troškova kako biste pratili na što trošite, gdje trošite i mjesta na kojima biste mogli smanjiti troškove kako biste poboljšali svoje financije.”

