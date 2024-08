Monstera: Održavanje, zalijevanje i kako se općenito brinuti za ovu popularnu biljku?

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Monstera, biljka koja je najviše zbog karakterističnih perforacija na listovima, postala je jedna od najpopularnijih sobnih biljaka.

Njena popularnost posebno je skočila u 70-im godinama kada je bila nezaobilazna u interijerima.

Proljetno uređenje dvorišta: Koje biljke saditi i kako ih što lakše održavati?

Međutim, nije popularna samo zato što je lijepa, već je i jednostavna za održavanje te nerijetko slovi kao jedna od biljaka koje je nemoguće ubiti.

Ova tropska biljka porijeklom iz Srednje Amerike privlači pažnju svojom veličinom, egzotičnim izgledom i relativno jednostavnim održavanjem.

Međutim, za optimalan rast i zdravlje monstere, važno je razumjeti njezine specifične potrebe, posebno u pogledu održavanja i zalijevanja.

Vrste biljke monstera

Monstera je rod biljaka iz porodice Araceae, poznata po sposobnosti da raste u unutarnjim prostorima, čineći je popularnim izborom za kućne vrtove i uređenje interijera.

U nastavku donosimo najčešće vrste biljke monstera:

1. Monstera deliciosa

Najpoznatija vrsta monstere, često nazvana “čudovišna biljka” zbog svojih velikih, perforiranih listova.

Biljke protiv komaraca: Otjerajte leteće napasti u trenu, jednostavno ih ne podnose

U prirodi može doseći visinu do 20 metara, ali u zatvorenim prostorima obično ostaje manja.

Ima velike, tamnozelene listove s karakterističnim rupama i izraslinama koje se razvijaju s vremenom kako biljka stari. Ovo je jedna od vrsti monstere koja može imati zračne korijene. Vrlo je izdržljiva i tolerira razne uvjete, no najviše voli tople i vlažne prostore.

2. Monstera adansonii

Ima mnogo više perforacija na listovima, čak i kad su listovi mlađi. Inače, rupe na listovima se javljaju tek s rastom biljke, dok su mladi listovi često potpuno cijeli.

Kod ove monstere su listovi manji od drugih. I ova vrsta najviše voli toplo i vlažno podneblje, ali nije toliko otporna

3. Monstera obliqua

Kod ove biljke su listovi iznimno perforirani i tanki, obično malo izduženi. Ovo je rijetka vrsta, no posebna je u svakom interijeru, te je dosta osjetljiva i potrebna joj je idealna vlažnost i svjetlost.

4. Monstera dubia

Ova monstera je tamnijih, srcolikih listova koji ne odlaze daleko od stabljike. Može imati i tamnije rubove i pruge.

Obično nema perforacija na listovima. Voli veću vlažnost i srednje svjetlo. Može se uzgojiti kao penjačica.

5. Monstera alba

Predivan primjerak koji ima djelomično bijele ili svjetlo zelene listove, a djelomično zelene. Neki primjerci mogu imati čitave listove bijele, a neki samo bijele mrlje.

Lagana je za održavanje i uspijeva u različitim uvjetima. Poznata je i po tome što pročišćava zrak prostorije u kojoj se nalazi.

Monstera – održavanje i zalijevanje

Monstera deliciosa prirodno raste u tropskim šumama gdje se penje po drveću koristeći svoje zračne korijene. Ove biljke su epifiti, što znači da ih možete naći kako rastu i na drugim biljkama, a ne samo izravno iz tla.

Pampas trava: Uzgoj, održavanje i cijena biljke koja će uljepšati svako dvorište Biljne uši: Koje biljke najviše napadaju i kako ih se zauvijek riješiti?

Tako imaju mogućnost dobivati hranjive tvari iz zraka i vode koja im teče niz stabljiku.

S obzirom na to da se kod nas najčešće uzgaja u zatvorenim uvjetima, bitno je znati da neće narasti velika kao u prirodu, no i to je moguće.

Čak i u zatvorenim uvjetima, monstera može doseći impresivne dimenzije, s listovima širine preko 60 cm, no pod uvjetom da pazite na zalijevanje monstere i održavanje.

Svjetlost i temperatura

Monstera voli svijetlo, neizravno, ali može tolerirati i polusjenu. Ipak, izlaganje izravnom sunčevom svjetlu može uzrokovati opekline na listovima, pa je najbolje postaviti je na mjesto gdje će primati filtriranu svjetlost, primjerice iza zavjesa.

Idealna temperatura za monstere je između 18-30°C. Biljka ne voli nagle promjene temperature niti hladni propuh, pa je treba zaštititi od ovih uvjeta.

Tlo i posuda

Monstera voli bogato, dobro drenirano tlo koje zadržava vlagu, ali ne ostaje previše mokro. Mješavina za sobne biljke s dodatkom perlita ili pijeska je dobar izbor.

Također, monstere trebaju posude s drenažnim rupama kako bi se spriječilo zadržavanje viška vode koje može dovesti do truljenja korijena.

Zalijevanje monstere

Zalijevanje je ključni aspekt u održavanju monstere, a potrebno je paziti na nekoliko važnih faktora – učestalost zalijevanja, količinu vode, generalnu vlažnost zraka. Uz to je vrlo važno paziti na znakove prekomjernog zalijevanja ove biljke.

Zlatni puzavac: Predivna biljka koja krasi dom, čisti zrak, ali na jednu stvar morate paziti Božur: Uzgoj, održavanje i gnojidba najljepšeg ukrasa u svakom vrtu

Zalijevanje monstere mora biti redovno, ali ne voli preplavljivanje. Najbolje je pustiti da se gornji sloj zemlje (2-3 cm) osuši prije nego što je ponovno zalijete.

U toplijim mjesecima, zalijevanje će možda biti potrebno jednom tjedno, dok zimi biljka ulazi u stanje mirovanja i zalijevanje treba smanjiti na svaka dva tjedna ili čak rjeđe, ovisno o uvjetima u prostoru.

Kod zalijevanja monstere, pazite da tlo upije vodu i da višak vode slobodno izlazi iz drenažnih rupa na dnu posude. To sprječava nakupljanje vode u tlu i smanjuje rizik od truljenja korijena.

Kod nakupljanja vode može doći do truljenja, kao i kod pretjeranog zalijevanja. Ako primijetite žutilo listova, mlitavost ili truljenje korijena, to može biti znak da prekomjerno zalijevate biljku.

U tom slučaju, privremeno smanjite zalijevanje i provjerite drenažu posude.

Kao tropska biljka, monstera voli visoku vlažnost zraka (oko 60-70%). Ako je zrak u vašem prostoru suh, što je često slučaj tijekom zimskih mjeseci, razmislite o korištenju ovlaživača zraka ili redovnom prskanju listova vodom.

Ako redovno zalijevate, ali listovi počinju smeđiti na rubovima ili se uvijati, to može ukazivati na nedostatak vode. Povećajte zalijevanje i osigurajte da biljka dobiva dovoljno vlage koja se drenira.

Prihrana monstere

Monstere imaju umjerene potrebe za hranjivim tvarima i obično ih za generalno održavanje nije potrebno dohranjivati, no neće škoditi.

Tijekom vegetacijske sezone, u proljeće i ljeto, preporučuje se primjena tekućeg gnojiva za sobne biljke svakih mjesec dana.

U jesenskim i zimskim mjesecima biljka ulazi u fazu mirovanja, pa je potrebno smanjiti ili potpuno obustaviti prihranu.

Rezidba i presađivanje monstere

Ponekad je potrebno rezati monsteru radi kontrole rasta ili zbog uklanjanja oštećenih listova. Kod mnogih vrsti se mogu pojaviti zračni korijeni koje možete ukloniti ako želite, no kroz njih biljka prima više hranjivih tvari.

Japanski javor: Vrste, sadnja i cijena ove biljke koja se zaista lako održava

Ukoliko je potrebno, možete dodati štapove koji će joj pomoći da uspravno raste.

Prilikom obrezivanja potražite čvorove, mjesta gdje se spajaju listovi i stabljika te tamo režite. Ako je biljka prevelika za svoju teglu i počinju vam izlaziti korijeni, vrijeme je za presađivanje u veću teglu

Presaditi monsteru je važan korak u održavanju njezinog zdravlja i vitalnosti. Pravilno presaditi biljku može potaknuti njen rast i spriječiti probleme poput zbijenog korijenskog sustava.

Kada presaditi monsteru?

Proljeće je najbolje vrijeme za presađivanje monstere, jer je to razdoblje kada biljka započinje svoj aktivni rast. Temperature i uvjeti tada su optimalni, što omogućuje brzo ukorjenjivanje u novom tlu.

Monstera treba biti presađena svake 2 do 3 godine, ovisno o njezinoj brzini rasta i veličini korijenskog sustava.

Ako primijetite da korijenje počinje izlaziti kroz drenažne rupe na dnu posude ili da biljka prestaje rasti, to je znak da joj je potrebno više prostora.

Kako presaditi monsteru?

Kod ovog procesa bitno je obratiti pozornost na par stvari.

Odabir posude

1. Veća posuda

Odaberite posudu koja je otprilike 5-10 cm šira od trenutne posude. To će biljci osigurati dovoljno prostora za širenje korijenja, ali neće uzrokovati previše zadržavanja vode, što bi moglo dovesti do truljenja korijena.

2. Dobra drenaža

Posuda mora imati dovoljno drenažnih rupa kako bi se spriječilo nakupljanje viška vode.

Priprema tla

1. Tlo za monstere

Koristite dobro drenirano tlo koje omogućuje dobar protok zraka i zadržava dovoljno vlage, ali ne previše. Idealna mješavina tla uključuje jednake dijelove zemlje za cvijeće, treseta i perlita ili pijeska.

2. Dodavanje komposta ili organskih materija

Može poboljšati plodnost tla, potičući zdrav rast biljke.

Postupak presađivanja

1. Izvlačenje biljke

Nježno izvadite monsteru iz postojeće posude. Ako je korijenje zbijeno, možete lagano otpustiti korijene rukama ili prstima.

2. Postavljanje biljke u novu posudu

Postavite monsteru u sredinu nove posude, pazeći da korijenje bude ravnomjerno raspoređeno.

3. Dodavanje tla

Dodajte novo tlo oko korijenja, lagano ga pritisnite kako biste uklonili zračne džepove. Pazite da tlo ne bude previše zbijeno.

Zalijevanje monstere i briga nakon presađivanja:

1. Zalijevanje

Nakon presađivanja temeljito zalijte monsteru kako bi se tlo sleglo i osigurao dobar kontakt s korijenjem. Voda bi trebala slobodno istjecati kroz drenažne rupe.

2. Mjesto i svjetlost

Postavite monsteru na njezino uobičajeno mjesto s indirektnim svjetlom. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost koja bi mogla oštetiti novopresađenu biljku.

3. Praćenje rasta

U prvim tjednima nakon presađivanja, pažljivo pratite biljku kako biste bili sigurni da se prilagodila novim uvjetima. Redovito zalijevajte, ali izbjegavajte prekomjerno zalijevanje.

Redovitim presađivanjem i pravilnom njegom vaša će monstera ostati zdrava i bujna dugi niz godina.

Kako prepoznati bolesti kod monstere?

Monstera je relativno otporna na bolesti, ali je ipak mogu zadesiti razne bolesti i problemi. Neke od najčešćih problema uključuju truljenje korijena, razne štetočine te žućenje listova.

Mačja metvica: Što je točno ova biljka i zašto zbog nje one – naprosto polude? Divlji šipak: Ljekovita biljka od koje se rade odlične marmelade i čajevi

Truljenje korijena je obično uzrokovano prekomjernim zalijevanjem i lošom drenažom. Ako sumnjate na truljenje korijena, biljku treba hitno presaditi u svježe tlo.

Poput mnogih sobnih biljaka, monstera može biti podložna napadima pauka, lisnih uši i brašnaste stjenice. Redovito pregledavajte biljku i, ako je potrebno, koristite insekticid ili prirodne metode suzbijanja.

Kod rješavanja štetočina pazite i na to da biljku dobro očistite, a to uključuje i zemlju i teglu.

Žutilo listova može biti uzrokovano prekomjernim zalijevanjem, nedostatkom hranjivih tvari ili nedovoljnom količinom svjetla. Ako listovi brzo postaju smeđi ili se uvijaju, moguće je da biljci nedosstaje vlažnosti.

Monstera je prekrasna i dugovječna biljka koja može postati središnji dio vašeg interijera uz pravilnu njegu. Redovito zalijevanje, odgovarajuća vlažnost zraka i dobro osvjetljenje ključni su za zdrav rast ove biljke.

Pratite signale koje vam biljka šalje kroz svoje listove i prilagodite njegu prema potrebama biljke.

Zanimljivosti o monsteri

Monstera, poznata po svojim velikim listovima s prorezima, iznimno je zanimljiva biljka.

Evo deset zanimljivosti o ovoj popularnoj sobnoj biljci:

1. Jestivi plod

Monstera deliciosa daje plod koji se često opisuje kao mješavina okusa ananasa, manga i banane. Iako je ukusan kad sazri, nezreo plod monstere sadrži kalcijeve oksalate koji mogu nadražiti usta i grlo.

2. Pročišćavanje zraka

Monstera je učinkovita u pročišćavanju zraka. Njeni veliki listovi osobito su dobri u filtriranju toksina poput benzena i formaldehida iz zraka, što je čini izvrsnim izborom za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.

3. Simbolika

U raznim kulturama, monstera simbolizira dug život, poštovanje prema starijima i duboke odnose. U Feng Shuiju, predstavlja rast i širenje, što je čini popularnim izborom za privlačenje pozitivne energije.

4. Prilagodljiv rast

Monstera je hemiepifit, što znači da život započinje na tlu, ali se kasnije penje na drveće koristeći zračne korijene kako bi došla do više svjetla. U nekim slučajevima može izgubiti vezu s tlom i živjeti potpuno kao zračna biljka.

5. Jedinstveni otvori na listovima

Otvori na listovima monstere, poznati kao fenestracije, pomažu biljci da izdrži jaku kišu i snažne vjetrove u svom prirodnom tropskom okruženju. Zanimljivo je da se ovi otvori ne formiraju nakon što list potpuno naraste.

6. Ljekovita upotreba

U tradicionalnoj medicini različiti dijelovi monstere koriste se za liječenje bolesti. U Meksiku se, primjerice, korijenje koristi u napicima za ublažavanje simptoma artritisa, dok se na Karibima koriste za liječenje zmijskih ugriza.

7. Povijesni značaj

Monstera je prvi put dokumentirana od strane francuskog botaničara Charlesa Plumiera 1693. godine. Postala je poznata u Europi tijekom kolonijalnog razdoblja i od tada je postala nezaobilazan dio botanike i uređenja interijera.

8. Zračni korijeni i namještaj

U Gvatemali se zračni korijeni monstere koriste za izradu namještaja sličnog namještaju od ratana.

9. Koristi za mentalno zdravlje

Posjedovanje monstere u domu može poboljšati mentalno zdravlje smanjenjem stresa i anksioznosti. Prisutnost zelenila povećava razinu kisika i promiče osjećaj smirenosti, što doprinosi boljem mentalnom blagostanju.

10. Kulturni značaj u dizajnu

Od 1970-ih, monstere su popularan izbor u uređenju interijera. Njihovi veliki, upečatljivi listovi idealni su za stvaranje dramatičnih, tropskih atmosfera u domovima i uredima.

Ove zanimljivosti pokazuju da monstera nije samo lijepa biljka, već i biljka s bogatim povijesnim, kulturnim i praktičnim značenjem.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.