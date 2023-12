Podijeli :

Odricanje od kofeina može biti bolno. Ako osjećate pulsiranje u glavi - evo nekoliko jednostavnih načina da si olakšate.

Ako ste nekad pokušali prestati pušiti ili smanjiti unos kofeina ili jednog dana niste uspjeli popiti svoju jutarnju kavu na vrijeme, onda znate može biti izazovno prebroditi dan bez svog omiljenog legalnog stimulansa. Možda ste otkrili da ste posebno razdražljivi ili ste se morali boriti da ostanete budni i usredotočite se na posao.

Pokušaji da dan preživite bez kofeina mogli bi vas povremeno dovesti do pulsirajuće glavobolje, a svatko tko je ovo doživio zna da je takav dan teži nego inače. Nitko se ne bi trebao nositi s tim, a Real Simple razgovarao je s liječnikom kako bi dozanli što uzrokuje takvu bol i kako se riješiti kofeinske glavobolje.

Kako kofein djeluje na vas?

Iako ogroman broj ljudi konzumira kofein svakodnevno, iz različitih razloga, ovaj uobičajeni stimulans najpoznatiji je po učinku koji ima – efikasno nas drži budnima.

“Kofein povećava aktivnost u vašem središnjem živčanom sustavu. Može poboljšati vaše raspoloženje, pružiti jasnoću i učiniti da se osjećate produktivnije”, pojašnjava dr. Laura Purdy, liječnica obiteljske medicine iz Miamija. Drugim riječima, kofein može biti koristan, posebno za jačanje budnosti, raspoloženja i kognicije, kada se konzumira u niskim do umjerenim dozama (od 30 do 400 miligrama dnevno ili ne više od oko tri šalice kave dnevno).

Što uzrokuje kofeinsku glavobolju?

Kod nekih ljudi konzumacija kofeina može izazvati glavobolju i tremu. Ali, ovdje se kofeinska glavobolja više odnosi na pulsirajuću, lupajuću bol koja se može pojaviti zbog odvikavanja od kofeina. Odvikavanje od kofeina odnosi se na simptome koje redoviti, svakodnevni konzument kofeina – čak i ako je to samo jedna šalica kave ili čaja svaki dan – doživljava nakon prestanka redovnog unosa kofeina. Glavobolje su među najčešćim simptomima odvikavanja od kofeina, zajedno s umorom, iscrpljenošću, smanjenom budnošću, smanjenom energijom i poteškoćama s koncentracijom.

“Vaše tijelo doslovno prolazi kroz simptome ustezanja, kao da se oslobađate bilo koje druge supstance”, objašnjava Beth Czerwony, registrirana dijetetičarka klinike Cleveland. “Budući da utječe na središnji živčani sustav, mogli biste iskusiti drhtavicu, razdražljivost i glavobolju.”

Ozbiljnost, početak i trajanje ovih simptoma razlikuje se od osobe do osobe, ovisno o nečijoj osjetljivosti i toleranciji na kofein, kao i o načinu života te, naravno, o tome koliko je vremena prošlo od posljednjeg konzumiranja stimulansa, nastavlja Purdy . “Simptomi odvikavanja od kofeina mogu se pojaviti trenutno kada nečiji dnevni unos kofeina nije dovoljan ili u razdoblju od nekoliko dana, kada kofein potpuno nestane iz tijela”, objašnjava ona.

Većinu vremena kofeinske glavobolje i drugi simptomi ustezanja počinju 12 do 24 sata nakon posljednje porcije kofeina, vrhunac dostižu nakon 20 do 51 sat i mogu trajati i do devet dana, prema izvoru Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH). Ipak, kofeinske glavobolje obično ne traju dulje od nekoliko sati, napominje Purdy.

Glavobolje uzrokovane odvikavanjem od kofeina i drugi simptomi posebno su česti kada netko pokuša prestati uzimati stimulans naglo i potpuno – umjesto da ga postupno smanji. “Ne preporučuje se odjednom prestati konzumirati jer će vaše tijelo reagirati”, objašnjava Purdy. “To povećava vjerojatnost dobivanja kofeinske glavobolje.”

Kako se riješiti kofeinske glavobolje?

1. Konzumirajte malo kofeina.

Najbrži i najučinkovitiji način da se riješite kofeinske glavobolje je da svom tijelu date ono što želi: Kofein. Bez obzira na to je li glavobolja izazvana odvikavanjem od kofeina ili nečim drugim, mnogi stručnjaci preporučuju konzumaciju kofeina za ublažavanje glavobolje, budući da se čini da stimulans pomaže proširiti krvne žile u mozgu. Ako pokušavate smanjiti unos kofeina, posegnite za nečim što još uvijek sadrži kofein, ali u manjim dozama, poput crnog čaja, zelenog čaja ili malo tamne čokolade.

Međutim, ako posezanje za kofeinom nije opcija postoje i drugi načini da ublažite glavobolju.

2. Uzmite lijek protiv bolova

Ista sredstva protiv bolova koja se izdaju bez recepta koja biste uzeli za bilo koju drugu glavobolju – poput acetaminofena i ibuprofena – također pomažu u rješavanju kofeinskih glavobolja, kaže Purdy.

Međutim, ako pokušavate potpuno prestati s kofeinom, morat ćete pažljivo pročitati etiketu jer mnogi od ovih lijekova zapravo sadrže kofein. Dok će lijekovi protiv bolova s kofeinom vjerojatno okončati vašu glavobolju, oni će također produžiti vašu ovisnost o stimulansu.

3. Ostanite dovoljno hidrirani

S obzirom na široko rasprostranjeno (ali netočno) uvjerenje da je voda čudesan lijek za gotovo sve probleme vezane uz zdravlje ili dobrobit, ne čudi da se često reklamira kao siguran način za zaustavljanje kofeinske glavobolje. Iako postoje ograničeni znanstveni dokazi koji upućuju na to da pijenje vode ili intravenozna hidracija mogu pomoći u ublažavanju simptoma odvikavanja od kofeina, to vjerojatno ima više veze s prevencijom ili rješavanjem glavobolje uzrokovane dehidracijom i opskrbom vašeg tijela vodom koja mu je potrebna za funkcioniranje, a manje veze s “ispiranjem” preostalog kofeina iz vašeg sustava.

4. Popijte šalicu pića bez kofeina

Mala, nova studija istraživača sa Sveučilišta u Sydneyu otkrila je da su se simptomi odvikavanja od kofeina – uključujući glavobolje povezane s kofeinom – poboljšali nakon ispijanja kave bez kofeina. Ukupno 61 teški konzument kave (oni koji piju tri ili više šalica dnevno) bio je bez kave 24 sata, a zatim su ocijenili. Ispitanici su podijeljeni u tri skupine: Jedna grupa je dobila vodu za piće, a druge dvije su dobile kavu bez kofeina – iako je jednoj od grupa rečeno da je to obična kava – a zatim su zamoljeni da ocijene svoje simptome odvikavanja od kofeina 45 minuta kasnije. “Skupina kojoj smo lagali, izvijestila je o velikom padu simptoma koje uzrokuje nedostatak kofeina iako ne postoji farmakološki razlog zašto bi se to dogodilo, objasnio je dr. Llew Mills, viši znanstveni suradnik na Fakultetu medicine ovisnosti Sveučilišta u Sydneyu i glavni autor studije. On kaže kako su sudionici očekivali da će se dogoditi pad pa se on zbog toga i dogodio. Drugim riječima, placebo efekt.

Zanimljivo, nalazi studije, objavljeni u Journal of Psychopharmacology u siječnju 2023., pokazuju da je grupa koja je znala da uzima kavu bez kofeina također prijavila smanjenje simptoma ustezanja, poput glavobolja, dok grupa kojoj je davana samo voda nije iskusila nikakvo poboljšanje.

Naposljetku, Mills i drugi autori studije zaključili su da, budući da su ljudi skloni povezivati okus i miris kave s poboljšanjem simptoma odvikavanja, kava bez kofeina može postići isti ishod kao i ona s kofeinom. Ipak, važno je imati na umu da je ovo jedna relativno mala studija i da su potrebna daljnja istraživanja. No, ako ništa drugo ne pomaže, možda vrijedi pokušati popiti šalicu kave bez kofeina.

