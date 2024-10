Kako stišćete šaku? Ovo otkriva mnogo o vašem karakteru i pogledu na život

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Vaše geste otkrivaju mnogo o vašoj osobnosti. Prema nekim studijama tijelo i um su vrlo blisko povezani, to najčešće istražuje psihosomatika. Tako i sam način na koji stišćete šaku može biti indikativan i dati uvid u neke stvari u vašem životu o kojima možda još niste razmišljali.

Ovaj mali test osobnosti, koji ćete pronaći u nastavku, može otkriti puno o vašem karakteru i načinu na koji gledate na život. I morate biti svjesni da takvi testovi nisu konačni niti 100% točni.

Rezultati vam daju uvid u neke stvari iz svakodnevnog života o kojima možda još niste razmišljali, piše Sensa, a prenosi N1 Slovenija.

Palac gore

Vi ste društvena i optimistična osoba. Za vas je potraga za znanjem jedan od najvećih ciljeva i uvijek se bavite nečim novim. Sve je to lijepo, ali može vas i umoriti, jer rijetko imate vremena za odmor. Ne dopustite da vas to odvede do emocionalnog izgaranja.

Također ste vrlo brižni i sviđaju vam se ljudi s kojima živite. Suosjećajni ste. Intuicija vam može pomoći da shvatite kada je nekome potrebna pomoć. Vaša djela su glasnija od vaših riječi, ali ljudi poštuju i dive se vašem karakteru.

Znate li koje su mačke po karakteru najsličnije psima?

Imate vještine vođenja, prijateljski ste nastrojeni, brižni i puni poštovanja. U vezama, vaši partneri cijene vašu osjetljivost, odanost i pažljivost u svakoj situaciji.

Vaš problem ili izazov koji morate prevladati povezan je s vašim osjećajima. Ponekad se fokusirate samo na druge kako biste otkrili za čim žudite i što vam je potrebno. I niste baš najpouzdaniji. Bilo bi dobro da se otvorite i kažete što želite, tako ćete još bolje pokazati svoju plaću, a okolina će vas doživljavati kao autentičniju osobu.

Palac skriven unutar prstiju

Isticat ćete se svojom inteligencijom i sposobnošću upijanja novih znanja i rješavanja složenih problema, jer imate široku i preciznu viziju.

Vi ste vrlo kreativna osoba, velikim dijelom zahvaljujući vašoj sposobnosti da provodite vrijeme sami sa sobom, a zatim pronalazite i razvijate nove ideje. Izvana djelujete kao smirena, inteligentna, opuštena i slobodna osoba.

Teže se povezati s ljudima koje ste tek upoznali. Mogu učiniti da se osjećate gladni pažnje i suzdržano. Samo oni koji te dobro poznaju znaju da ste ranjivi i osjećajni. Bilo bi dobro da pokušate izbjegavati ljude. Tako ćete lakše pronaći istomišljenike i partnere za svoje ideje i projekte.

Na ljubavnom planu preferirate miran odnos bez nepotrebnih sukoba, gdje se osjećate slobodno i opušteno.

Najteži karakter imaju ova 3 znaka, poznati su po tvrdoglavosti: Evo što ih čini takvima

Problem je u tome što se često brinete hoćete li povrijediti druge, pa često patite i dopuštate drugima da se prema vama ponašaju loše. Trebate ljude oko sebe zbog kojih se osjećate prihvaćeno i cijenjeno.

Palac sastrane

Vi ste odvažna osoba s velikom hrabrošću, iako toga niste svjesni, jer je vaše samopouzdanje nešto sasvim prirodno.

Vrlo ste uporna i ozbiljna osoba, usmjerena na svoje ciljeve. Izvrstan ste primjer nevezanosti i upornosti, te ste potpuno svjesni svojih vrijednosti i sposobnosti. Drugi uvijek od vas očekuju rješavanje sukoba i problema. I upravo na polju ljubavi ta sila postaje magnet: imate više obožavatelja nego što mislite.

Cijenite ljude koje volite i vjerujete da su njihova podrška i prisutnost ključni za vaš uspjeh. S druge strane, bojite se neuspjeha, što vas ponekad ograničava u ostvarenju vašeg punog potencijala. Nedostaje vam sposobnost da više pažnje posvetite sadašnjosti. Zbog vaše borbene prirode, ponekad previše vremena provodite u prošlosti, prisjećajući se starih ciljeva ili rana, umjesto da se radujete, piše Sensa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_2

#related-news_3