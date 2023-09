Podijeli :

Vaza sa svježim cvijećem možda najbolje udahne život i svježinu prostoriji. Međutim, kada počne venuti, učinak je potpuno suprotan. Srećom, postoje mali trikovi koji produljuju život cvijeću u vazi.

Vaza s cvijećem ukras je koji teško što može nadmašiti, a svaki interijer zahvaljujući eksploziji boja i mirisa djeluje puno svježije, veselije i privlačnije. Ljeto je idealno vrijeme za to da u dnevni boravak ili kuhinju unesete malo živosti omiljenim pupoljcima, no kako bi dulje trajali, poslužite se s ovih nekoliko jednostavnih trikova koji će produljiti vijek rezanom cvijeću, piše tportal.

Prvi korak je čista vaza

Kako bi buket bio svjež i atraktivan, najprije očistite vazu da biste uklonili štetne bakterije. Izribajte ga smjesom koju ste pripremili od vode i izbjeljivača u omjeru 10:1, a zatim je temeljito isperite.

Uredite cvijeće

Ako ste kupili cvijeće u cvjećarnici, prodavač je to vjerojatno učinio za vas, no ukoliko ste ga ubrali u vrtu, tada ga je potrebno prvo malo urediti prije nego ga stavite u vazu. Zahvaljujući tome cvijeće će ljepše izgledati, ali i trajati tjedan dana, a možda i koji dan dulje. Prvo sve zelene i drvenaste stabljike odrežite pod kutom od 45 stupnjeva. To će spriječiti stabljike da stoje ravno na dnu vaze i zauzimaju veliku površinu, a ujedno će im osigurati maksimalnu apsorpciju vode. Vrtna kliješta upotrijebite za drvenaste stabljike, a za ostale dijelove cvijeća upotrijebite oštre škare. Ako je ikako moguće, režite cvijeće pod vodom te uklonite sve lišće koje će stavljanjem u vazu biti ispod površine vode. Naime lišće pod vodom brzo će početi trunuti te će potaknuti razvoj algi i bakterija koje skraćuju životni vijek cvijeća.

Nahranite cvijeće

Kako bi rezano cvijeće preživjelo, potreban mu je šećer kao hrana te kiseli sastojak, poput aspirina, koji će potaknuti apsorpciju vode. Kupovna hrana za rezano cvijeće osigurava sve potrebne prehrambene sastojke, ali možete koristiti i ovu formulu: u litru vode dodajte dva aspirina, žličicu šećera i nekoliko kapi izbjeljivača koji će smanjiti razvoj bakterija.

Osvježite vodu

Žedno cvijeće je mrtvo cvijeće. Često provjeravajte razinu vode kako biste bili sigurni da su krajevi stabljike obilno pokriveni vodom. Svakih pet dana potpuno je promijenite i izrežite stabljike prema već navedenoj metodi.

