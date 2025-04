Kako uz pomoć AI-ja doći do boljeg posla i veće plaće

Podijeli :

Strah da će umjetna inteligencija (AI) zamijeniti milijune radnih mjesta je raširen. No, jednako tako, u današnjem izazovnom tržištu rada, nekorištenje AI-ja na pametan način tijekom potrage za poslom može značiti da propuštate prilike. Pravi je izazov iskoristiti moć tehnologije bez gubitka ljudskog dodira.

AI modeli poput ChatGPT-a i Perplexityja mogu se koristiti za istraživanje poslodavaca, konkurenata i trendova u industriji prije nego što se prijavite na posao.

Hannah Salton, karijerna savjetnica, kaže da su neki njezini klijenti uspješno koristili AI kako bi doznali više o tvrtkama, što im je omogućilo da “steknu uvid u kulturu, konkurenciju i pozicioniranje na tržištu. Može također pomoći u prepoznavanju malih i srednjih poduzeća (MSP) na koja se mogu prijaviti ili s kojima se mogu umrežiti.”

Na primjer, možete pitati ChatGPT da predloži MSP-ove s marketinškim timovima u vašem gradu ako su oni vaša ciljna skupina. Ipak, AI modeli nisu uvijek točni, pa rezultate provjerite i drugim izvorima, prenosi Guardian.

AI se također može koristiti za uočavanje promjena u vašoj industriji i prepoznavanje vještina koje su vam potrebne kako biste osigurali dugoročnu karijeru.

Na primjer, alat JobsGPT, koji je razvio SmarterX, može analizirati kako se određena uloga u industriji razvija, razlažući je na konkretne zadatke i procjenjujući koji su dijelovi najizloženiji automatizaciji. To vam može pomoći da utvrdite koje biste vještine trebali steći ili biste li trebali razmisliti o prelasku u traženije područje.

Eloise Skinner, također karijerna savjetnica, kaže da njezini klijenti koriste AI kako bi pronašli industrije i uloge koje odgovaraju njihovim vještinama i vrijednostima, pomažući im da razmišljaju izvan okvira uobičajenih poslova. Tražitelji posla mogu, primjerice, pitati ChatGPT ili Perplexity da predlože uloge u skladu s njihovim vještinama, strašću i iskustvom.

“AI može predložiti uloge na temelju dosadašnjeg iskustva, vrijednosti, ambicija i najjačih vještina. Također može sažeti informacije o industriji ili poslu, poput izgleda za karijeru, ravnoteže između posla i privatnog života ili očekivanja o plaći, što kandidatima pomaže odlučiti gdje se prijaviti.”

Nemojte zvučati “generički”

Hung Lee, osnivač newslettera Recruiting Brainfood, kaže da se mnogi kandidati prebrzo prijavljuju na poslove jer se boje da će prilike brzo nestati. Ta hitnost tjera mnoge da koriste AI kako bi ubrzali proces. “Postalo je to poput utrke u naoružanju,” kaže. Taj trend doveo je do poplave generičkih prijava koje su napisali AI alati.

Martha Brook, vlasnica vlastitog brenda papirnate galanterije, kaže: “Nedavno sam u tjedan dana primila više od 2.000 prijava za jednu poziciju, a otkriti one napisane pomoću AI-ja bilo je iznenađujuće lako – odmah su bile odbojne i najčešće su bile odmah odbijene.”

Dodaje: “Osim očitih kopiranih prijava iz ChatGPT-a, mnoge su jednostavno ponavljale opis posla i zvučale generički. U tisućama prijava tražim one koje zvuče kao pravi ljudi, ističu svoj jedinstveni glas i pokazuju da su napravili istraživanje, umjesto da su se oslonili na AI.”

Pobrinite se da vaša prijava bude posebna dijeljenjem konkretnih razloga zašto ste zainteresirani za ulogu. Možda ste koristili proizvode te tvrtke, ili se njezina misija poklapa s vašim vrijednostima. Alati poput ChatGPT-a, Grammarlyja i Hemingwayja mogu poboljšati vašu gramatiku, jasnoću i čitljivost, ali koristite AI za doradu, a ne za pisanje prijave. Važno je pokazati individualnost i iskren entuzijazam.

Savladajte sustave za selekciju

Mnoge velike tvrtke danas koriste AI sustave za praćenje prijava (ATS) koji filtriraju životopise prije nego što ih vidi stvarna osoba. Ti sustavi skeniraju prijave u potrazi za ključnim riječima i frazama te ih rangiraju prema usklađenosti s opisom posla.

“Jedan od mojih klijenata imao je problem s preopširnim životopisom,” kaže Salton. “Koristio je ChatGPT kako bi sažeo ključne vještine. No pazio je da zadrži svoj autentičan glas.” Na primjer, možete zamoliti ChatGPT: “Poboljšaj moj životopis za jasnoću i istakni moje ključne vještine i iskustvo na sažet, zanimljiv način, zadržavajući moj osobni stil.”

Ako se pretplatite na LinkedIn Premium Career (29,99 £ mjesečno nakon besplatnog probnog razdoblja), dobit ćete pristup brojnim AI alatima za traženje posla.

Tu je, primjerice, pomoćnik za pisanje profila koji također poboljšava vaš životopis. Možete poboljšati svoj naslov i sažetak, što prema LinkedInu gotovo udvostručuje broj vidljivih prilika. Također možete označiti tri oglasa mjesečno kao svoje prioritete, što vaš profil ističe regruterima uz verifikacijsku oznaku i personaliziranu poruku.

Možete i direktno kontaktirati regrutere, čak i ako niste povezani. LinkedIn uvodi značajku koja pokazuje kako se vaše vještine i iskustvo podudaraju s određenim poslovima, što vam može pomoći da ciljate bolje.

Izbrusite vještine za intervju

AI može biti koristan alat za vježbanje intervjua. “Izgovaranje odgovora naglas pruža prirodnije i dublje iskustvo vježbe,” kaže Skinner. “Pomaže vam da čujete kako zapravo zvučite, što zna biti vrlo otkrivajuće. No koristite to uz vježbu s pravim ljudima – to je još uvijek ključno.”

Napredni glasovni način rada ChatGPT-a, na primjer, može vam dati povratne informacije o vašem izražavanju. To može ukazati na slabe točke koje trebate poboljšati i pomoći vam da steknete samopouzdanje. Otvorite ChatGPT, aktivirajte glasovni način i zamolite ga da odigra simulirani intervju za određenu poziciju – uz povratne informacije o vašim odgovorima.

Platforme poput Googleove digitalne edukacije nude AI karijerno savjetovanje koje vam pomaže da jasno govorite o svojim postignućima.

Međutim, na pravom intervjuu budite spremni razgovarati o svojoj upotrebi AI-ja ako je on igrao ulogu u procesu prijave. Transparentnost o korištenju AI-ja može pokazati vašu prilagodljivost i praktičan pristup tehnologiji.

I kao i kod životopisa, Julia Morgon iz agencije Brook Street kaže: “Ne zaboravite unijeti osobnost u intervju. Ono što vas razlikuje od drugih je ono što poslodavci najviše cijene. AI vam ne može pomoći da tog dana iskočite kao jedinstvena osoba.”

Prepoznajte svoju vrijednost

Koristite AI platforme poput Glassdoora i Payscalea kako biste istražili moguće plaće i ojačali svoju pregovaračku poziciju. Možda otkrijete da neke tvrtke redovito nude plaće iznad tržišnog prosjeka. AI alati za plaće mogu također ukazati na regionalne razlike i varijacije u plaćama za rad na daljinu.

Kako se uloge razvijaju, tako se mijenjaju i plaće. Prema studiji osiguravatelja LV=, prosječni britanski radnik mijenja posao svakih pet godina. Razumijevanje tih trendova ključno je kod pregovora o ponudi, prenosi Guardian.

Za detaljnije uvide u plaće, platforme kao što su Totaljobs i Reed mogu pružiti ažurirane podatke o plaćama prema industriji, lokaciji i razini iskustva. To vam može pomoći da preciznije procijenite ponude.

Tom Buckell iz tvrtke Manpower UK kaže da možete iskoristiti rezultate svog istraživanja tijekom pregovora o ugovoru, pitajući, primjerice, za fleksibilnost smjena ili mogućnosti za usavršavanje. “To vam daje više prostora za dogovaranje dodatnih pogodnosti ako vaš budući poslodavac ne može ispuniti vaša očekivanja o plaći,” dodaje.

