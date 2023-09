Kako vidjeti sve što Facebook zna o vama – i što možete učiniti u vezi s tim

Podijeli :

Unsplash

Kao najveća društvena mreža na svijetu, Facebook može pratiti oko trećine globalne populacije.

Da, Facebook prikuplja informacije o nama

Bez obzira na to posjećujete li ovu društvenu mrežu svakodnevno (kao što to čini više od dvije milijarde korisnika) ili se samo povremeno prijavljujete kako biste provjerili lokalne grupne aktivnosti, važno je da budete svjesni koliko osobnih podataka dijelite s ovom platformom i njenim matičnim društvom, Metom.

Facebook uglavnom koristi informacije o vama kako bi kreirao ciljane reklame koje su relevantne za vas. Dok neki to doživljavaju kao previše invazivno, drugi prihvaćaju reklame kao cijenu koju plaćaju za besplatne usluge i alate ove mreže. Bez obzira na vaše mišljenje o etičnosti prikupljanja podataka, važno je da znate što o vama uči kompanija i kako možete kontrolirati protok informacija. Iako vam ovaj vodič može pomoći, postoje ograničenja u zaštiti vaše privatnosti. Ako stvarno želite spriječiti kompaniju da rudari vaše podatke, najbolje je potpuno izbrisati svoj Facebook račun.

Pogledajte informacije na svom profilu

Prilikom stvaranja vašeg računa unijeli ste osnovne informacije, uključujući svoje ime i e-mail adresu. Također ste upisali svoju lokaciju, radna iskustva i povijest obrazovanja te dodali prijatelje i rođake koji su trenutno na Facebooku. Međutim, promatranjem vašeg ponašanja na njihovoj mreži, tehnološka kompanija prikupila je puno više informacija o vama i vašim navikama.

Jedan brz način da vidite točno koje podatke Facebook zna o vama i ograničite tko drugi može pristupiti tim informacijama je posjetiti stranicu Access profile information, gdje Meta pohranjuje sve te podatke.

Kada kliknete na tu stranicu, prikazat će vam nekoliko kategorija informacija koje možete pregledavati prema vlastitom nahođenju, s nedavnom aktivnošću prikazanom na vrhu. Tu možete vidjeti svoju aktivnost na Facebooku, osobne podatke, veze, prikupljene informacije, sigurnost i informacije o prijavi, aplikacije i web-stranice izvan Facebooka, postavke, informacije o oglasima i drugo, piše Popular Science.

Provjerite preferencije za oglase

Kada se radi o vašim preferencijama za oglase na Facebooku, možete provjeriti svoje Ads interests i spriječiti tvrtku da vam prikazuje oglase temeljene na tim podacima tako da jednostavno kliknete na Remove pored bilo kojeg od njih. Važno je napomenuti da uređivanje ovih podataka ne koristi vama, već Meta korporaciji, koja će moći ciljati oglase prema vama učinkovitije.

Iako Facebook možda ne prodaje vaše informacije oglašivačima, može ih i dalje prikupljati. Ako se ne osjećate ugodno s davanjem određenih informacija društvenoj mreži, možete ih izbrisati s profila tako da posjetite svoj Facebook profil i odaberete Edit profile kako biste vidjeli što možete prilagoditi. Iako ne možete izbrisati sve, možete ukloniti detalje kao što su vaše radno mjesto i škola. Također možete kliknuti na More, gdje možete prestati pratiti stranice i upravljati drugim stvarima koje ste tijekom vremena lajkali.

Preuzmite svoje podatke s Facebooka

Nikada nećete saznati sve što Facebook zna ili misli da zna o vama: njegovi tajni algoritmi prave neke pretpostavke o vama na temelju vašeg profila i online aktivnosti. Facebook koristi neke od ovih pretpostavki kako bi ljude grupirao u skupine koje oglašivači mogu ciljati.

Međutim, Facebook nije potpuno zatvorena crna kutija. Ako želite sigurnosno kopirati svoje podatke ili ih sačuvati iz bilo kojeg razloga, možete ih preuzeti sve – jednostavno idite na stranicu Your Facebook information, pronađite opciju Download profile information i kliknite View. Možete odabrati raspon datuma, format datoteke i kvalitetu fotografija i drugih medija u konačnoj datoteci.

Onemogućite praćenje lokacije i weba

Osim informacija koje navodite na svom profilu i obrasca vaših klikova (od lajkova do komentara fotografija), Facebook zna nešto i o vašoj lokaciji (određenoj putem vašeg pametnog telefona) i vašoj aktivnosti drugdje na internetu.

Omogućavanje Facebookovoj mobilnoj aplikaciji da zna gdje se nalazite ima i dobrih strana. Omogućuje vam da se prijavite na mjesta, tražite zanimljiva mjesta u blizini, pa čak i lakše pronađete svoje prijatelje. Također, govori Facebooku gdje se obično družite, omogućujući usluzi da bude preciznija u pogledu oglasa koje vam prikazuje.

Ako vam to iz bilo kojeg razloga ne odgovara, možete isključiti njegovu sposobnost da prati vašu lokaciju. Na Android telefonima otvorite Settings, stisnite Apps, pronađite Facebook, pritisnite Permissions i odaberite Location. Na iPhoneu otvorite Settings, stisnite Privacy & Security, onda Location Services, pronađite Facebook na listi aplikacija i pritisnite Never s popisa opcija koje se pojave.

Aktivnost izvan Facebooka

Čak i uz ove mjere opreza, Facebook vas još uvijek može pratiti. Kako biste spriječili da vas Facebook prati na cijelom webu, idite na stranicu Your Facebook information i kliknite na View pored Off-Facebook activity. Imate tri opcije:

Isključite određenu aktivnost izvan Facebooka

Bilo da ste na webu (Disconnect specific activity) ili mobilnoj aplikaciji (Select Activity to Disconnect), morat ćete unijeti svoju lozinku da biste nastavili. Vidjet ćete popis robnih marki i web-mjesta s kojima vas Facebook povezuje, a možete odabrati bubble (web) ili Turn off (aplikacija) pored bilo kojeg od njih kako biste odabrali.

Zatim pritisnite Continue (web) ili Turn Off Future Activity (aplikacija) da prekinete vezu svog Facebook računa s onima koje ste odabrali. Facebook će također pružiti hrpu informacija o procesu, uključujući da Meta i dalje može dobivati informacije s nepovezanih mjesta, ali neće biti povezane s vašim računom.

Izbrišite svoju povijest izvan Facebooka

Odaberite Clear previous activity (web) ili Clear History (aplikacija) i moći ćete prekinuti vezu svoje povijesti aktivnosti izvan Facebooka sa svojim računom. Podaci možda još postoje, ali Meta kaže da neće biti povezani s vašim računom.

Upravljajte budućim aktivnostima izvan Facebooka

Ovdje postoje dva načina: Connect future activity ili Disconnect future activity. Prvo će omogućiti Meti da nastavi prikupljati aktivnosti izvan Facebooka s određenih mjesta na webu i povezati ih s vašim računom. Potonji će to spriječiti, kažu u tvrtki. Na webu morate kliknuti bubble pored vašeg izbora, ali u mobilnoj aplikaciji to je jednostavan “prekidač”.

Otvorite stranicu Ads, pronađite Ads Settings u izborniku s lijeve strane i odaberite Ads shown off of Facebook. Okrenite prekidač na Not Allowed.

