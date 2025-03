Kate Middleton i princ William na suparničkim stranama: Ona slavi, on pokisao….

Podijeli :

Action Images via Reuters/Paul Childs

Princeza od Walesa, Kate Middleton slavila je trijumfalnu pobjedu engleske ragbi reprezentacije na stadionu Principality u Cardiffu. Kate, inače pokroviteljica Rugby Football Uniona (RFU) i princ William koji je pokrovitelj Welsh Rugby Uniona (WRU) od 2016., zajedno su navijali na utakmici ragbija - svaki podržavajući protivničku stranu.

Premda je rivalstvo na terenu bilo dugotrajno i duboko ukorijenjeno između dva sportska tima, natjecanje između princa Williama i princeze Catherine bilo je više prijateljske prirode, piše tportal.

I dok je Kate bila uočena kako blista dok je engleska strana nastavljala povećavati svoju rekordnu pobjedu, diljem dvorane koja prima 74.500 gledatelja mjesta su se počela prazniti jer ljuti velški navijači više nisu mogli podnijeti poraz. Princ William je djelovao nešto tmurnije noseći svoj jarko crveni šal iste nijanse kao i traka koju ima velški ragbi tim.

Igrala je tenis i hokej

Uoči utakmice, princ i princeza od Walesa susreli su se s ozlijeđenim igračima koje podupire Welsh Rugby Charitable Trust čiji je William pokrovitelj. Razgovarali su s njima u apartmanu Sir Tasker Watkins, prostoru na stadionu Principality. Ozareni par izgledao je živahno, oboje u kaputima zbog prohladnog vremena u Cardiffu (hladnih 7C) prije nego što su zauzeli svoja mjesta za utakmicu.

Inače, Kate je 2022. preuzela ulogu u RFU-u od svog šogora princa Harryja, koji je bio prisiljen odustati od pokroviteljstva u sklopu sporazuma o Megxitu. Inače je princeza od Walesa odrasla gledajući ragbi sa svojom obitelji. Igrala je tenis i hokej od malih nogu te je pokroviteljica All England Lawn Tennis and Croquet Cluba i česta posjetiteljica Wimbledonskog prvenstva.

Za koga navijaju djeca?

U podcastu Mikea Tindalla The Good, The Bad and The Rugby, princ William se našalio na pitanje za koju momčad navijaju njihova djeca George, Charlotte i Louis te rekao da je to postalo ‘prilično važno’ kod kuće. “Catherine je jako zaljubljena u to, a ja se pokušavam držati podalje od toga.”

Njegova je ljubav prema raznim sportovima također poznata budući da je veliki navijač Aston Ville nakon što su ga kao mladića vodili na utakmice.

Kate se postupno vraća javnim dužnostima nakon što je otkrila da je u remisiji raka. Također bi se trebala pojaviti u javnosti na Dan svetog Patrika u Londonu u ponedjeljak.

