Poslane pozivnice: Posebni gosti stižu na tradicionalni božićni koncert Kate Middleton

Da je uistinu princeza velikog srca Kate Middleton pokazala je još jednom i to nakon što je prošlog mjeseca upoznala djecu koja su preživjela napade u Southportu. 42-godišnja princeza od Walesa djecu je pozvala na svoj tradicionalni božićni koncert, Together at Christmas, koji je ujedno i njezin prvi angažman otkako je završila s procesom kemoterapije.

42-godišnja Kate u listopadu je posjetila ožalošćeni grad i susrela se s roditeljima preminulih djevojčica, ali i s djecom i njihovim obiteljima, koji su preživjeli stravičan napad, u kojem su tri djevojčice izgubile svoje živote.

Susret je održan u potpunoj privatnosti, a da se dogodio objavljeno je tek nakon što je Kate i princ William otišli iz Southporta. Poznato je da su princ i princeza proveli po pola sata nasamo sa svakom od obitelji, prenosi tportal.

Nakon susreta Kate je donijela odluku – pozvat će djecu koja su preživjela na svoj božićni koncert. Kako doznaje britanski The Sun, oni bi u Londonu trebali provesti tri dana, a sve troškove snosi dobrotvorna udruga Southport Stronger Together.

Za ovogodišnji koncert u ime Kate Middleton poslano je 1600 pozivnica. Na popisu se našli svi oni, kako je otkriveno, koji su ‘iznad svega pokazali da je ljubav najveći dar koji možemo dobiti’.

Kralj Charles, kraljica Camilla i princ William sigurno dolaze, a tko će im se još pridružiti od članova kraljevske obitelji, za sada nije poznato. Odluka o tome hoće li George i Charlotte i ove godine prisustvovati, ali i hoće li im se ove godine, po prvi puta, pridružiti i najmlađi Louis.

