U kultnom Kinoklubu počinje 20. festival eksperimentalnog filma!

Podijeli :

KKZ

U zagrebačkom kinu Kinoteka večeras počinje jubilarno 20. izdanje Internacionalnog festivala eksperimentalnog filma i videa 25 FPS uz selekciju hrvatskih eksperimentalnih filmova te prvi program konkurencije posvećen domišljanju jedne drugačije stvarnosti.

Festival 25 FPS održava se od 24. do 28. rujna, a posebni programi planirani su za prikazivanje u Rijeci, 3. i 4. listopada te u Splitu, 30. i 31. listopada.

Kako ističu organizatori, pet festivalskih dana u Zagrebu ispunit će šest programskih blokova s 26 eksperimentalnih filmova u natjecateljskoj sekciji te snažni popratni filmski i radionički program.

Bogat filmski program

Na večerašnjem otvorenju bit će prikazana četiri filma prvoga bloka programa pod nazivom Blizu, nadomak, koje povezuje vizualna zamišljenost i spekulativnost, širenje prema alternativnoj stvarnosti.

Kako snimiti uspješan film? Radili su po 16 sati, snimali noću, s minimalno novca, a jedna stvar je najvažnija…

To su filmovi “Komarci” antropologinje i aktivistice Susane Ojeda, “Električni poljubac” video-umjetnika Rainera Kohlbergera, “Ruzname” Haydara Tastana i “Gljive” portugalskog redatelja Jorgea Jácomea.

Na razgovoru nakon projekcije pridružit će se redateljica Susana Ojeda, njezin direktor fotografije animator Hubert Marz i redatelj Haydar Taştan.

Otvorenje u 18 sati

Prije otvorenja, u 18 sati, prikazat će se program posvećen hrvatskoj eksperimentalnoj sceni pod nazivom Refleksi.

Na programu je šest hrvatskih filmova različitih pristupa i tema, “I Can Save Her” Petre Mrše, “Lov na zmajice” Marka Gutića Mižimakova, “Oživjeti djeda” Sandre Sterle, “Stitch the Ruin” Željke Blakšić (Gite Blak), “Žena kuća” Ivane Ognjanovac i “Arhitektura iscjeljenja: sumporni krajolici (43° 30.547′ N, 16° 26.22′ E)” Nine Bačun.

Tko je u žiriju?

U žiriju festivala su američko-austrijska filmašica Eve Heller, filmski autor Tomislav Šoban te redateljica i scenaristica Varja Močnik, a svoju nagradu dodijelit će i žiri kritike u kojemu su Dino Staničić, Marija Krstanović i Oskar Ban Brejc.

Jednom hrvatskom filmu u selekciji bit će dodijeljena Nagrada Green DCP, koju dodjeljuje Udruga za audiovizualna istraživanja 25 FPS. Također će se dodijeliti Nagrada publike.

Ulaz na sve festivalske programe je besplatan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kako prepoznati glavicu kupusa koja je puna kemije: Trik je vrlo jednostavan Osam načina za prirodno čišćenje crijeva