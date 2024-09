Koliko često treba mijenjati pidžamu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Podijeli :

Svi znamo da donje rublje i čarape treba promijeniti nakon jednog nošenja, a treba li to isto napraviti i s pidžamom?

Pidžamu (najčešće) ne nosimo cijeli dan i u većini slučajeva je oblačimo nakon tuširanja kada smo najčišći pa se čini prečestim mijenjati je svakodnevno. S druge strane, na pidžami se nakupljaju mrtve stanice kože, bakterije, ostaci proizvoda za njegu tijela, a sve to – uslijed prerijetkog pranja – može rezultirati pojavom neugodnog mirisa, ali i iritacija te problema s kožom.

Koliko često trebate prati pidžamu?

Većina ljudi pidžamu mijenja jednom u tjedan dana ili deset dana.

Sedam najboljih odjevnih predmeta za spavanje

Neki čak smatraju da to bi to trebalo biti nakon jednog nošenja s obzirom na to da ipak u njoj najčešće provedemo 7-8 sati, no ako se baš ne znojite, a posebno ako se uvijek tuširate prije spavanja, možete je nositi nekoliko noći zaredom.

Treba uzeti u obzir i materijal od kojeg je pidžama. Prirodna vlakna kao što su pamuk, vuna ili svila su prozračnija te se ne moraju prati tako često kao sintetička vlakna poput najlona, elastina i poliestera. Dobro je znati da se prljavština i ulja se više primaju za sintetička nego za prirodna vlakna, piše Centar zdravlja.

U konačnici, morat ćete sami procijeniti kada je vrijeme za pranje. Naravno, ako ima neugodan miris ili primijetite mrlje, obavezno je operite.

Kada svakodnevno mijenjati pidžamu?

U određenim slučajevima je potrebno oprati je nakon jednog nošenja. Primjerice, ako se ujutro niste presvukli, nego ste u pidžami proveli cijeli dan jer ste možda radili od doma ili bili bolesni.

Važan faktor je i to nosite li samo pidžamu ili ispod nje nosite donje rublje. Ako nosite samo pidžamu, treba je tretirati kao donje rublje i promijeniti je svaki dan.

Posljedice prerijetkog pranja pidžame

Prosječna osoba provodi otprilike trećinu dana u krevetu.. Za to vrijeme ljušte se mrtve stanice kože, stvara se prljavština i pojavljuju se bakterije. Oni koji ne peru pidžamu dovoljno često, povećavaju rizik od pojave osipa, infekcija, pogoršanja alergije i MRSA-e (zlatnog stafilokoka otpornog na meticilin).

U svakom slučaju, ako ne želite svakodnevno mijenjati pidžamu, bilo bi dobro otuširati se navečer prije nego što je odjenete i ne koristiti previše losiona za tijelo nakon tuširanja.

