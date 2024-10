Koristite besplatni WiFi u kafiću ili na kolodvorima? Stručnjak upozorava: Ovo nikako nemojte raditi

Podijeli :

Problem sa sigurnošću na internetu danas je široko raširen, a ovo je pet jednostavnih stvari uz koje ćete se zaštiti.

Jason Hogg bivši je specijalni agent FBI-a te je kao član Grupe za specijalne operacije 13, bio izložen širokom spektru najgorih događaja čovječanstva — od organiziranog kriminala i terorističkih aktivnosti do financijskog zlostavljanja i online prijetnji smrću. Nakon što je napustio FBI, postao je globalni izvršni direktor tvrtke za kibernetičku sigurnost, gdje je vodio sve, od digitalnih forenzičkih istraga do testiranja prodora, piše Yahoo.

Uvijek budi sumnjičav: “Ako primite video, telefonski poziv, govornu poštu, e-poštu ili izravnu poruku, pokušajte, neovisno od pošiljatelja, potvrditi da je ono stvarno. Ako ne prepoznajete broj u telefonskom pozivu, ali zvuči kao osoba, stavite je na čekanje i provjerite”, kaže, “Netko je jednom pokušao izvršiti deepfake poziv mojoj majci. Zvučali su poput moje najstarije kćeri. Moja je mama tada imala 80 godina, ali dobra je vijest da je više ljudi u njezinoj obitelji bilo FBI-ovih agenata ili detektiva, pa je odmah posumnjala. Zvala me da provjeri, a sa mnom je bila i kćerka pa je znala da je prevara. Drugi ljudi nisu tako oprezni”.

Slušajte svoj telefon: “Znate kako vam telefon ponekad kaže da su vaše lozinke ugrožene curenjem podataka? Neki ljudi to jednostavno ignoriraju, što je za mene zapanjujuće. Moj otac je bio bivši glavni izvršni direktor MasterCarda i bivši agent FBI-a, ali mu je ipak značajna količina novca uklonjena s njegovog tekućeg računa zbog ugroženih vjerodajnica koje nije poništio”, dijeli Jason.

“Provjerite popis aplikacija koje su ugrozile lozinke — mogli biste se iznenaditi za koliko web-mjesta uopće imate lozinku — i uđite u aplikacije i promijenite svoje lozinke, barem za one važne. Nemojte koristiti istu lozinku za apsolutno sve. Ne morate imati 150 lozinki za 150 web stranica — ali ipak pokušajte ih imati što više.”

Besplatni WiFi je rizik: “Ako ćete koristiti besplatni WiFi u kafićima ili na kolodvorima, svakako razmislite o instaliranju VPN-a na svoj telefon. Tako je jednostavno’, kaže Jason, ‘I nemojte obavljati financijske transakcije na javnoj WiFi mreži. Ne znate tko bi mogao imati pristup tim informacijama, prenosi Večernji list.

Zaključajte svoje kreditne podatke: “Lako je. Samo nazovite agenciju za prijavu i recite im da želite zaključati svoje kreditne podatke. Oni će razviti pristupni ključ za vas da ih kasnije otključate”, objašnjava Jason, “Ocu mog dugogodišnjeg prijatelja jednom je ukraden identitet i nije dao zaključati svoje kreditne podatke. Kriminalci su koristili lažni identitet za kupnju nekretnina u Brooklynu na njegovo ime i koristili su se nekretninom za lažne transakcije. Bio je to prilično osobni i financijski poremećaj u njegovom životu. To je nešto što mnogi ljudi ne rade, ali to je besplatan postupak koji vas odmah čini zaštićenijim”.

Pametno objavljujte : “Kad god objavljujete, uvijek pretpostavite da bi to moglo biti upotrijebljeno u nekom obliku protiv vas. Biste li ipak objavljivali? Jedna je stvar objavljivati ​​slike na kojima se dobro zabavljate, ali druga je stvar javno označiti svaku osobu na fotografiji”, kaže Jason, “Usprkos svim pozitivnim stvarima koje dolaze iz društvenih mreža, one stvaraju riznicu informacija za prevarante. Imate video, imate slike, imate prijateljstva. Imate i strojno učenje koje sve to može proći nevjerojatnom brzinom — nešto što do sada nismo vidjeli. Postoje servisne platforme i ransomware na mračnom webu koji ubrzavaju te napade. To je i način na koji deepfake postaje sve uvjerljiviji — koristi glasovne i slikovne modele iz videa i fotografija koji su već prisutni”.

