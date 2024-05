Kritičar o nastupu Baby Lasagne: Na natjecanje za najbolje maslinovo ulje ne šalješ suncokretovo ulje, napokon smo shvatili

Podijeli :

N1

Kritičar i novinar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš je našem Borni Šmeru objasnio zašto je napisao da je Baby Lasagna u tri minute na pozornici u Švedskoj napravio više nego što će Domovinski pokret napraviti u naredne četiri godine.

“Jer postoji nešto što se zove zdrav nacionalni naboj, zdrav patriotizam, zdrav nacionalni ponos, ako baš hoćete. Koliko god Eurosong bio bitan ili nebitan.”

Jeste li primijetili što je Baby Lasagna izveo na kraju nastupa? Njegov potez sve je oduševio! Nastup Baby Lasagne najgledaniji je na YouTubeu, a iznenadit će vas tko mu je za petama!

Dragaš tvrdi kako je Marko Purišić simbol jedne nove, pozitivne Hrvatske.

“Koliko god njegova pjesma govori o tome da ljudi odavde, nažalost, i dalje odlaze, kao što su odlazili i u vrijeme peronospore, a izgleda da sad nema peronospore, osim ako pod peronosporom ne podrazumijevamo neke političare koji su i veća pošast od peronospore za ovdašnje stanovništvo, Baby Lasagna je simbol neke nove Hrvatske, a to se osjetilo i u samoj dvorani. Na njegovom nastupu je bila atmosfera kao da je publika došla na njegov koncert. Kao da su došli na koncert svojeg omiljenog izvođača.

Bez obzira na to hoće li Baby Lasagna pobijediti na Eurosognu, Dragaš smatra da je on već privukao pozornost velikih inozemnih diskografa i da to može koristiti i njemu, ali i nekim drugim našim izvođačima.

“Bez obzira pobjedi li Baby Lasagna ili ne, nadam se da će inozemni diskografi i velike booking agencije obratite pozornost na njega i da to može biti ulaznica za neke druge naše izvođače, bez obzira na kojem jeziku pjevaju i koji žanr glazbe.”

Kao primjer Dragaš spominje slovenski bend Joker Out koji je prošle godine dospio u finale Eurosonga, a nakon toga su imali turneju po cijeloj Europi. Još veći uspjeh postigao je talijanski bend Maneskin, pobjednici Eurosonga 2021.

Dragaš se osvrnuo na pobjedu Baby Lasagne na Dori, iako je dobio priliku tek nakon što je pjevačica Zsa Zsa odustala.

“Ja ni ne znam koje kolege su tamo sjedile i koliko su snimaka morali preslušat. Karikiram, možda su morali odslušat 200 snimaka da bi odabrali 20-ak. Slušate izvođače koji vam je dio poznat ili manje poznat… Možda je on bio 198. kojeg su preslušali. Naravno da možeš fulat.”

Dragaš poručuje da smo napokon shvatili što je Eurosong i kakve pjesme trebamo slati. “Na natjecanje za najbolje maslinovo ulje ne šalješ suncokretovo ulje. Vrlo jednostavno. Mislim da smo napokon pokopčali te neke stvari.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO Pao dogovor između HDZ-a i DP, pristižu prve reakcije: “Ovo je HDZ 1941.” HDZ i DP postigli dogovor oko formiranje većine i raspodjele ministarstava