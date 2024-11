Znakovi krvnog ugruška koje nikada ne biste trebali zanemariti

Podijeli :

Krvni ugrušak je ozbiljan i potencijalno po život opasan problem. Obično se pojavljuju u nogama kao dio stanja poznatog kao duboka venska tromboza, no krvni ugrušci posebno su opasni ako "otputuju" u druge dijelove tijela.

Dođu li do mozga mogu dovesti do moždanog udara, a u plućima mogu izazvati nešto što se zove plućna embolija. Stoga je ključno što prije uočiti znakove krvnog ugruška. Imajući to na umu, postoje četiri znaka na koja posebno trebate paziti, posebno na stopalima, navodi klix.

Bol

Simptomi krvnog ugruška uključuju pulsirajuću ili grčevitu bol. Bol ili nelagoda u nozi može se osjećati kao naprezanje mišića, stezanje ili opća bol. Zahvaćeno područje na kojem se nalazi krvni ugrušak također može biti toplo na dodir.

Oteklina

Kada ugrušak uspori ili zaustavi protok krvi, može se nakupiti u veni i uzrokovati njezino oticanje. Britanska Nacionalna zdravstvena služba navodi da se stanje “obično javlja u većoj veni koja prolazi kroz mišiće potkoljenice i bedra, a može se pojaviti i u zdjelici ili abdomenu.

“Može uzrokovati bol i oticanje u nozi te može dovesti do komplikacija poput plućne embolije”, navode.

Promjena boje kože

Nečija noga ili zahvaćeno područje mogu početi crveniti ili plaviti. Bilo je i slučajeva da nečija koža odaje bijeli, bezbojni ton koji upozorava da nešto nije u redu. Promjene u boji kože, poput blijede, crvene, plave ili ljubičaste, mogu biti znak duboke venske tromboze.

Otežano disanje

Kada ugrušak napusti noge i putuje u pluća, pacijenti mogu osjetiti poteškoće s disanjem i jak kašalj. To bi moglo upozoriti na plućnu emboliju, stanje koje će se razviti kod jedne od 10 osoba s krvnim ugruškom.

