Ostao vam je višak kuhanih jaja? Ovim postupkom im skraćujete rok trajanja

Uskrs je vrhunac sezone za jaja i period kada se često znamo preračunati koliko ih zaista možemo i stignemo pojesti.

Šokiranje kuhanih jaja hladnom vodom raširena je praksa u kuhinjama. No ono što mnogi ne znaju je da ovaj proces značajno utječe na rok trajanja tvrdo kuhanih jaja. Dakle, ako jaje pripremate na ovaj način, neka vas ne uplaši.

Nemojte ispirati jaja nakon kuhanja

Kada se jaja hlade pod hladnom vodom, brza promjena temperature uzrokuje sitne pukotine u ljusci, prema centru za savjetovanje potrošača. U isto vrijeme, unutrašnjost jajeta se steže i “usisava” vodu iz slavine koja sadrži moguće mikroorganizme.

Ove klice mogu uzrokovati da se tvrdo kuhana jaja koja su bila ohlađena mnogo brže pokvare od onih koja nisu bila ohlađena, objašnjava centar za savjetovanje potrošača.

Ako kuhana jaja pripremate za Uskrs ili izlet, nemojte ih šokirati. Ako kupujete tvrdo kuhana jaja s vidljivim oštećenjem ljuske, preporučuje se da ih pojedete što prije, piše Fenix.

Rok trajanja se znatno smanjuje

Osobito kod domaćih bojanih uskršnjih jaja, važno je ne šokirati ih nakon tvrdog kuhanja. Obojena jaja se često čuvaju dugo vremena. Ako ih se ne spriječi, izdržat će do četiri tjedna na dva do šest stupnjeva Celzijevih, prema savjetu Centra za savjetovanje potrošača. No, ohlađena jaja treba potrošiti unutar dva tjedna.

Suprotno uvriježenom mišljenju, ohlađeno jaje nije lakše oguliti. Sposobnost ljuštenja više ovisi o starosti jajeta, prenosi Öko-Test. Što je jaje starije, to je lakše razbiti ljusku.

Trebaju li se jaja hladiti ili ne?

Prema informacijama Savjetovališta za potrošače, meko kuhana jaja svakako je preporučljivo ohladiti. Razlog: Zbog naglog zahlađenja temperatura ljuske brzo pada ispod 70 stupnjeva, što zaustavlja proces kuhanja unutar jajeta.

Time se sprječava da se jaje dalje kuha i postane pretvrdo – zadržava se željena meka konzistencija. Da biste skuhali savršeno jaje, pomaže i trik s temperaturom.

Odluka o tome trebaju li se jaja hladiti u konačnici ovisi o namjeni. Ako želite odmah pojesti meko kuhana jaja, preporučuje se da ih ohladite kako biste postigli savršenu konzistenciju.

Tvrdo kuhana jaja koja se čuvaju dulje vrijeme ne smiju se šokirati kako im se ne bi smanjio rok trajanja.

