Duran Duran se vraćaju u Hrvatsku!

Podijeli :

Nefer Suvio

Duran Duran, britanske rock glazbene ikone, vraćaju se u Hrvatsku na premijerni nastup u pulskoj Areni u utorak 30. srpnja 2024.

Jedan od najvećih pop bendova svih vremena, svoj povratak tempiraju sedam godina nakon rasprodanog koncerta na zagrebačkom stadionu Šalata.

Novi nastup u Hrvatskoj zakazan je na možda i najljepšem koncertnom prostoru kojeg ovaj dio Europe ima.

Dvije tisuće godina stari amfiteatar u Puli bit će savršena pozornica na kojoj će Duran Duran podsjetiti na bezvremensku kolekciju hitova i prilika čuti novi album Danse Macabre.

Bend na najnovijem izdanju predstavlja mračnije melodije, nove pjesme, obrade i posebne verzije njihovih klasika.

Uz singl Black Moonlight i naslovnu Danse Macabre, tu su i obrade Billie Eilish, The Rolling Stonesa, Siouxsie and the Banshees, suradnje s Victoriom De Angelis iz Måneskina, Nileom Rogersom i prijašnjim članovima benda.

The Independent ga naziva pravom poslasticom, a The Telegraph piše da je riječ o “jako dobroj zabavi”.

Duran Duran bez sumnje su jedan od najvećih mainstream bendova i glazbena institucija koja je iznjedrila neke od najvećih pop hitova svih vremena.

Više od četiri desetljeća duga karijera, 16 studijskih albuma i preko 100 milijuna prodanih ploča diljem svijeta te nagrade, poput one za životno djelo, dva Grammyja, BRIT Awards za izvanredan doprinos glazbi, mjesto u Holywood Walk Of Fame, kao i uvrštavanje u Rock & Roll Hall Of Fame, označili su Duran Duran jednim od najprepoznatljivijih bendova našeg doba.

Držeći prva mjesta na ljestvicama najboljih UK singlova, bend je predvodio britansko osvajanje američkog tržišta s čak 21 singlom na top 10 popisu Billboardove ljestvice, a njihova A View To A Kill jedina je tematska pjesma iz filma o Jamesu Bondu koja je dosegnula prvo mjesto US top ljestvice.

Od početaka uz istoimeni album Duran Duran, nasljednika Rio, Seven And The Ragged Tiger i Notorious, Big Thing, ili pak Thank You, Red Carpet Massacre, Paper Gods, podarili su niz nevjerojatnih hitova.

Povezujući generacije fanova i horde obožavatelja Duran Duran puni najveće stadione dok pjesme i dalje čine obavezan repertoar radijskih postaja.

Predvođeni karizmatičnim Simon Le Bonom, kao glazbene i modne ikone utjecali su na generacije glazbenika i pop kulturu.

Ostaju jedan od najviše obrađivanih bendova uz verzije primjerice Franz Ferdinanda, Korna i Deftonesa, do Courtney Love ili sampliranja The Notorious B.I.G.-a.

Više od četiri desetljeća od početnog ukazanja na glazbenoj sceni, Duran Duran je i dalje u naponu snaga. Pula će tako čuti bezvremenske megahitove kao što su Hungry Like A Wolf, Rio, Wild Boys, Come Undone, Ordinary World, Union Of The Snake, The Reflex, A View To A Kill, Girls On Film, Save A Prayer ili Notorious.

Nastup u pulskoj Areni bit će kruna izuzetno koncertno aktivnog razdoblja za Duran Duran, uključujući i rasprodane koncerte u arenama o UK-u, Irskoj, Kanadi i sjevernoj Americi, poput onog na Madison Square Gardenu u New Yorku. The Telegraph je live nastupe opisao kao dekadentne i bombastične, The Times bendu daje kraljevski status, a Clash kaže da je “riječ o prvoklasnoj izvedbi” dok The Spectator piše da su Duran Duran “nacionalno blago”.

Domaća publika, kao i ona iz cijele regije, imat će ih prilike vidjeti na velikom ljetnom open air spektaklu 30. srpnja u pulskoj Areni.

Ulaznice za pulski nastup u prodaju kreću u petak 2. veljače u 10:00 sati. Early bird cijene za parter stajanje su 87 eura, za tribinu sjedenje 119 eura i travu gore stajanje 68 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.