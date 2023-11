Irski pisac Paul Lynch osvojio nagradu Booker za utopijski roman

Podijeli :

Irski pisac Paul Lynch osvojio je u nedjelju Bookerovu nagradu 2023. za svoj roman 'Prophet Song', priču o obitelji i zemlji na rubu katastrofe dok imaginarna irska vlada skreće prema tiraniji.

U svojem petom romanu Lynch nastoji prikazati nemire u zapadnim demokracijama i njihovu ravnodušnost prema katastrofama kao što je implozija Sirije.

“Od prvog kucanja na vratima, “Prophet Song” (Prorokova pjesma) tjera nas iz našeg samozadovoljstva dok pratimo zastrašujuću situaciju žene koja pokušava zaštititi svoju obitelj u Irskoj što tone u totalitarizam”, rekla je Esi Edugyan, predsjednica žirija za Bookerovu nagradu 2023.

“Ovo je trijumf emotivnog pripovijedanja, odvažnog i hrabrog”, naglasila je.

Lynch, koji je prije bio glavni filmski kritičar irskog lista Sunday Tribune, rekao je da je želio da čitatelji razumiju totalitarizam pojačavajući distopiju intenzivnim realizmom svog pisanja.

“Želio sam produbiti čitateljevo uranjanje do te mjere da do kraja knjige ne samo zna, već i da sam osjeća ovaj problem”, rekao je Lynch u komentarima objavljenim na internetskoj stranici Bookerove nagrade.

Postao je peti irski autor koji je osvojio nagradu Booker, nakon Iris Murdoch, Johna Banvillea, Roddyja Doylea i Anne Enright, priopćili su organizatori natjecanja. Sjevernoirska spisateljica Anna Burns pobijedila je 2018.

Dosadašnji dobitnici Bookera, koji je prvi put dodijeljen 1969. godine, uključuju Margaret Atwood, Salmana Rushdieja i Yanna Martela.

“Prophet Song” u Velikoj Britaniji objavljuje nakladnik Oneworld koji je također osvojio nagradu 2015. i 2016. s “A Brief History of Seven Killings” Marlona Jamesa i “The Sellout” Paula Beattyja.

