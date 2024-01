Pjevušite li već Rim Tim Tagi Dim? Pjesma “igrača s klupe” mogla bi pomesti konkurenciju na Dori

Podijeli :

Elizabeta Ružić

Prije nekoliko dana otkrivena su imena izvođača koji će se natjecati na ovogodišnjoj Dori. Dok je lista uglavnom predvidljiva, s očekivanim imenima, postoji jedno iznenađenje koje javnost ističe kao potencijalni game-changer. Kada se Zsa Zsa povukla, Baby Lasagna je munjevito uskočio s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", donoseći sa sobom iskustvo i uspjeh iz europskog glazbenog pejzaža. Unatoč priznanju izvan domovine i inovativnom zvuku koji obećava konkurirati etabliranim eurovizijskim izvođačima, Baby Lasagna naglašava da nema formulu za uspjeh te da je cijeli projekt proizašao iz iskrene "potrebe za zabavom".

U duhu post-žanrovskog izričaja koji dominira glazbom 2020-ih, Baby Lasagna vješto kombinira pop punk, techno, metal i house elemente, dok vizualna prezentacija odražava nešto što je najbolje opisati kao ponekad gotičku, a ponekad emo reinterpretaciju poznate Mattelove lutke Kena, što je posebno naglašeno u glazbenim spotovima za singlove “IG BOY” i “Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much.”

Kao ključnu inspiraciju, Baby Lasagna navodi njemački bend Electric Callboy: “Taj njemački sastav mi je neiscrpna inspiracija i primjer kako se ništa u životu ne treba shvaćati ozbiljno, ali i kako neočekivani spojevi rade čuda.”

Na Instagram profilu, Baby Lasagna opisuje svoj neočekivani ulazak na Doru kao rezultat “početničke naivnosti i niza smiješnih slučajnosti”, a kao glavnog odgovornog, navodi prijatelja Dinu, koji je predložio prijavu na natjecanje.

“Uz to, predložio je da je snimim na hrvatskom jeziku, no kao što čujete, bio sam prelijen da učinim isto. Početnička naivnost je ta da postoji malena mogućnost da izvođač poput mene stane na tako veliku pozornicu, no eto, ipak se pokazalo da sam bio u krivu”, kazao je.

Ipak, pozornica Dore mu nije potpuna nepoznanica. 2019. godine nastupao je na Dori s bendom Manntra, izvodeći pjesmu “In The Shadows”, a iako nisu pobijedili, uspjeli su se plasirati na visoko četvrto mjesto.

Nedavno se istaknuo u Njemačkoj, kao autor tekstova za popularni sastav Mono Inc. Njegov doprinos albumu “Ravenblack” doveo ga je do vrha službene njemačke glazbene ljestvice, što mu je donijelo zasluženu nagradu.

I dok su tekstopisci obično u sjeni, izvan žarišta medija, Baby Lasagnu sada očekuje nekoliko mjeseci izazova, pojačane medijske pažnje i iskušenja. Je li spreman za tu promjenu?

“Nisam siguran imam li potencijal da budem ono što ljudi očekuju od mene, ali pokušat ću i nadam se, opravdati mnogobrojnu podršku”, izjavio je dodajući: “Nisam još siguran kako se nosim sa svime, vrijeme će pokazati.”

Kaže da je projekt Baby Lasagna nastao iz “potrebe za zabavom”: “Ponekad ne ispunjavam vlastite želje pišući za druge, a Baby Lasagna je stvorena kako bih ispunio svoje vlaštite gušte. Slučajnost je da je publika to prepoznala. Nije bilo velikog plana za ovo.”

U svakom slučaju, Baby Lasagni želimo puno sreće na Dori, uz nadu da će nastaviti dalje i neovisno o ishodu natjecanja!

