Princ Harry kaže da je još uvijek opasno da se Meghan vrati u UK

Vojvoda od Sussexa dao je svoj prvi veliki intervju nakon završetka sudskog postupka s Mirror Group Newspapers.

Dodao je i da krivi svoju borbu protiv ovog medija kao “glavnu” za uništavanje njegovog odnosa s obitelji.

Princ Harry i Meghan Markle prekinuli su ovu 64 godine dugu kraljevsku tradiciju

Princ Harry rekao je da je još uvijek opasno da se njegova supruga Meghan, vojvotkinja od Sussexa, vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo. Obrazložio je da se boji napada na svoju suprugu jer kao kraljevski par privlače pažnju.

Još uvijek je opasno i sve što je potrebno je jedan usamljeni glumac, jedan čovjek koji čita ove stvari da bi djelovao prema onome što je pročitao. Bilo da se radi o nožu ili kiselini, što god da je, to su stvari koje me iskreno zabrinjavaju. To je jedan od razloga zašto neću vratiti svoju ženu u ovu zemlju, komentirao je princ Harry (39).

Harry je također okrivio svoju borbu protiv tiska u uništavanju njegovog odnosa s obitelji.

“Za mene se misija nastavlja, ali da, izazvala je, dio raskola”, dodao je princ.

