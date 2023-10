Zagreb Film Festival ove godine u kinu CineStar Branimir

Podijeli :

Marko Prpić/Pixsell

Zagreb Film Festival (ZFF) nakon Studentskog centra te kina Europa i Tuškanac, ove godine odlazi u CineStar Branimir, koji će biti središnje mjesto njegova 21. izdanja, što će se održati od 6. do 12. studenog.

Nova lokacija odabrana je zbog najavljenog početka sanacije kina Tuškanac, no otvorenje i zatvaranje Festivala održat će se, prema planu, u Kinu SC. Ostali programi održavat će se u kinu Kinoteka, MSU i Dokukinu KIC te online, na www.kinoeuropa.hr i croatian.film.

Selekcija Velikih 5 donosi presjek aktualnih filmova iz pet najvećih europskih kinematografija – francuske, talijanske, njemačke, britanske i španjolske, u suradnji s Mrežom kulturnih instituta Europske unije u Hrvatskoj.

Najnoviji film britanskog redatelja Andrewa Haigha “Stranci” kritičari su već proglasili remek-djelom i jednim od najboljih filmova godine.

“Ta nadrealna drama o scenaristu koji posjećuje rodni grad kako bi pronašao roditelje poginule u prometnoj nesreći reminiscencija je na temu ljubavi i usamljenosti. Istovremeno ljubavna priča, fantazija, horor, ali i obiteljska drama i gej seksi romansa, Stranci su suptilna filmska lamentacija”, kažu s Festivala.

U filmu glume britanski glumci Andrew Scott (Fleebag), Paul Mescal (Normalni ljudi, Poslije sunca, Mračna kći), Jamie Bell (Billie Elliot) i Claire Foy (Kruna).

Prikazat će se i “Crveno nebo”, novi film jednog od najzanimljivijih suvremenih njemačkih redatelja Christina Petzolda koji je dobio Nagradu Velikog žirija na ovogodišnjem Berlinaleu.

U drugom dijelu trilogije započete filmom “Undine”, prikazanom na ZFF-u 2020. godine četvero mladih zarobljeni su u baltičkoj idili kada u okolici počnu divljati požari.

Potencijalno katastrofična situacija isprva ih zbližava, do trenutka kada u njihovim odnosima prevladaju zavist, požuda i seks, napominje se u najavi.

Program donosi i novi kratki film španjolskog redatelja Pedra Almodóvara “Čudan način života”, u kojemu se slavni redatelj okušao u žanru vesterna, s velikom zvijezdom u usponu Pedrom Pascalom (Game of Thrones, The Last of Us) i holivudskim veteranom Ethanom Hawkeom.

Almodóvarov prvi vestern, koji je oda klasičnom žanru u queer ruhu, premijerno je prikazan u Cannesu, a produkciju supotpisuje modna kuća Saint Laurent, čiji je to prvi iskorak u filmske vode.

