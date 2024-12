Stručnjakinja za govor tijela otkrila: Evo kako ćete znati da vas neko laže u oči

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

"Vrlo smo loši u uočavanju lažljivaca i važno je to znati o sebi. Ne bismo trebali precijeniti našu sposobnost otkrivanja laži. Obično nismo dobri u tome", otkrila je stručnjakinja za govor tijela Vanessa Van Edwards.

Jeste li ikada primijetili da vam netko laže i gleda vas u oči? Iako nijedan znak ne jamči da vas netko pokušava prevariti, postoje uobičajeni signali na koje možete paziti.

Stručnjakinja za govor tijela Vanessa Van Edwards otkrila je nekoliko tragova koji vam mogu pomoći da uočite lažljivca, prenosi City Magazine.

Nismo dobri u otkrivanju laži

“Većina ljudi može lagati sa samo 54 posto točnosti. Bolje baciti novčić. Vrlo smo loši u uočavanju lažljivaca i važno je to znati o sebi. Ne bismo trebali precijeniti našu sposobnost otkrivanja laži. Obično nismo dobri u tome”, otkrila je Vanessa u podcastu.

Objasnila je da postoje određeni statistikom potvrđeni znakovi varanja, znakovi kojima su, kako otkrivaju istraživanja, lažljivci skloni. Ali ne rade ih nužno uvijek.

Rastuća intonacija

Prvo što je Vanessa rekla je da obratite pozornost na rastuću intonaciju, koja može zvučati kao da netko postavlja pitanje, iako to zapravo nije tako. „Ako iznenada čujete intonaciju pitanja o zahtjevu, broju ili vremenskom slijedu događaja, onda kažem, zadržimo se na tome i razgovarajmo o tome.

Pet načina da odmah prepoznate patološkog lažljivca Pomoću ove metode otkrit ćete lažljivca u sekundi

Recimo, spomenuli ste brojku od 500 tisuća. Odakle taj broj? Želim to ponovno čuti. Provjerimo jesam li dobro čula. To je samo mali crveni signal koji govori da morate zaroniti dublje. Ništa od toga nije znak laži, to je samo znak da treba dublje istražiti”, rekla je stručnjakinja.

Naglo stišavanje

Drugi znak mogućeg laganja je pad glasnoće.

„Kada smo uznemireni ili nervozni, gubimo glasnoću i dah. To često čujem u prodajnim pozivima. Uvijek znam koji dio prodajne prezentacije čini moje poduzetnike najnervoznijima jer tiše pričaju“, rekla je Vanessa.

Ako gledate neverbalne znakove, potražite nedosljednosti u kojima se verbalni ne podudaraju s govorom tijela. “Najveći, najočitiji je kada netko kaže da, ali odmahne glavom, ili kaže ne, ali kimne glavom”, objasnila je. Dodala je da postoji kulturološka iznimka jer u Indiji, Bugarskoj i Pakistanu malo drugačije klimaju glavom, pa ovo “ispravno” ne vrijedi uvijek.

„Možete otkriti laganje u neusklađenim izrazima lica. Najveći znak za lažljivce, pokazuju istraživanja, je gađenje. Gađenje je izraz koji ljudi prave a da toga nisu ni svjesni, a prisutan je u svim kulturama. Kad nam se nešto ne sviđa ili miriše loše, naboramo nos i pokažemo gornje zube.

Primijetit ćete da se lažljivci obično osjećaju prljavo kada lažu pa će često pokazivati ​​samogađenje prema laganju”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Nazovi Milu radi ubojstva Lijek koji mnogi uzimaju protiv bolova mogao bi povećati rizik od od stanja opasnih po život