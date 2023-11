Laušević je u New Yorku radio kao moler, a onda su ga iznenadila dva košarkaška asa…

Podijeli :

Vesna Lalić/Nova.rs

Žarko Laušević nije radio samo kao glumac. Naprotiv. Život ga je često tjerao da se snalazi na druge načine daleko od Srbije.

Dok je živio u New Yorku jednom prilikom su Vlade Divac i Predrag Stojaković, tada asovi Sacramento Kingsa, odlučili iznenaditi ga, piše Nova.rs.

Odlučili su se za eksluzivni i luksuzni restoran Cipriani, a u tom trenutku je Laušević radio kao moler i tako preživljavao.

Umro Žarko Laušević

Laušević se jednom prilikom prisjetio ove zgode. “Često su Vlade Divac i Peđa Stojaković dolazili u New York i, kada bi gostovao Sacramento, pozvali bi nas da idemo negdje na večeru. Prvo da odgledamo utakmicu pa na večeru…“, počeo je Laušević, a onda otkrio i detalje. “Jednom se potrefio Cipriani i sad boriti se… Nit je da se ja borim s Divcem i Stojakovićem oko plaćanja računa, bez obzira koliko hoćeš i želiš, samo te pogledaju kao: Nemoj, molim te! Tu je bilo i neko vino koje ne znam koliko košta. New York noću i ne poznajem, ne izlazim, i… Sutradan mamuran dolazim i shvatim da ja, u stvari, radim moleraj prva vrata pored Ciprianija za dnevnicu od 80 dolara, a ceh je sinoć bio ne znam ni koliko. To je neki apsurd… Učinilo je sve to da budem oprezniji“, rekao je Laušević.

Podsjetimo, glumac Žarko Laušević preminuo je ovog utorka u 63. godini.

