Astrolozi tvrde: Ovo su najodaniji horoskopski znakovi

Oni će vam uvijek čuvati leđa.

1. Lav

Ako ste ikada bili na zabavi s Lavom, znate da će on biti prvi na plesnom podiju, pokrenuti publiku i pobrinuti se da svi uživaju. To nije samo zato što se vole zabavljati, već i zato što vole vidjeti druge nasmijane, piše Best Life Online.

Uvijek možete računati da će vam Lav uljepšati dan, čak i u najmračnijim satima.

2. Škorpion

Ovaj zloglasno nepovjerljiv i tajnoviti znak vrlo je selektivan u pogledu toga gdje će pokazivati svoju odanost.

Oni iznad svega cijene lojalnost i ne toleriraju izdaju niti ruše povjerenje.

Dakle, ako izdate Škorpiona, očekujte da će njegova lojalnost istog trena nestati, a mogli bi ići i toliko daleko da će vas testirati kako bi bili sigurni da ste vrijedni povjerenja.

3. Jarac

Jarcem vlada Saturn, planet odgovornosti i predanosti pa ovaj praktični znak igra “po pravilima”.

Iako njihovu lojalnost najviše možete primijetiti na radnom mjestu, njihova je lojalnost prema svima, od prijatelja i obitelji do kolega, prirodna.

Jarcu jednostavno ne bi palo na pamet zabiti nož u leđa ili napustiti nekoga u trenutku nevolje.

4. Ribe

Duboko osjetljive i intuitivne, sklone su preuzimati emocije drugih kao da su vlastite.

Ribe sanjaju o svijetu punom sretnih ljudi i jako će se potruditi da ostvare tu viziju, a izdaja prijatelja ili voljene osobe povrijedila bi ribe jednako duboko kao da su izdale same sebe.

Ribama se možete povjeriti bez straha od osude i nemojte se iznenaditi ako vam se nađu na vratima s kutijom maramica prije nego što im kažete da ste uzrujani.

5. Rak

Poput Riba, Rak može biti kriv jer je previše nesebičan. Ovaj brižni, osjetljivi znak stavlja prijatelje i obitelj na prvo mjesto, često čak i iznad sebe.

Ali za razliku od nekih drugih znakova na ovom popisu, oni ne očekuju ništa zauzvrat.

6. Bik

Čvrsto stoje pri svojim uvjerenjima i lojalni su svom unutarnjem krugu.

Oni su stijena na koju se možete osloniti i ne boje se obaviti težak posao u odnosima.

Kada svi ostali budu uhvaćeni u dramu i beznačajne detalje, Bik će ostati pribran i voditi vas kroz oluju.

