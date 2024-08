Bivša supruga Billa Gatesa za odgoj djece koristila je metodu koju savjetuju i psiholozi

Podijeli :

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Melinda French Gates nedavno je progovorila za New York Times o metodama kojima je odgajala djecu sa svojim bivšim suprugom i milijarderom Billom Gatesom, a istaknula je da financijska odgovornost i radna etika igraju značajnu ulogu.

Troje djece Melinde French Gates odraslo je u jednoj od najbogatijih obitelji na svijetu. Ne želeći odgajati “razmaženu djecu bogataša”, Melinda kaže da su radili na tome da im pruže nešto nalik na odgoj “srednje klase”.

“Mislim da je to bilo puno više od okruženja u kojem sam odrastala: kućanstvo srednje klase u kojem je novac određivao hoću li te godine dobiti dodatni par cipela ili ne, zar ne? I mislio sam da je to dobar princip.” rekao je French Gates za New York Times u nedjelju.

Milijarder je odrastao u Dallasu kao jedno od četvero djece aeronautičkog inženjera i domaćice. Udala se za suosnivača Microsofta Billa Gatesa 1994. godine, a par je zajedno odgojio troje djece prije razvoda 2021. godine, prenosi klix.ba

U intervjuu su je pitali kako bogati roditelji mogu “prizemljiti svoju djecu”.

Jedna trećina novca za dobrotvorne donacije

“Prije svega, imali su džeparac, tako da im apsolutno nismo samo kupovali stvari,” rekao je French Gates, “I morali su nešto kupiti vlastitim novcem ili to staviti na popis želja, možda dobiti od bake i djeda ili od nas za njegov rođendan ili Božić“.

Djeca Gatesovih, sada u svojim 20-ima, također su ohrabrena da štede najmanje jednu trećinu svog džeparca za dobrotvorne donacije.

French Gates je bila iskrena sa svojom djecom o tome kako ih to što dolaze iz obitelji s puno novca može izolirati od svojih vršnjaka, priznajući da ne želi “odgajati onu vrstu bogate djece koja bi mogla vidjeti ime svoje obitelji na zgradi i zato vjerovati da su imali pravo na poseban tretman”.

Ako svojoj djeci jednostavno ne dajete sve što žele, možete učinkovitije pomoći u uvježbavanju njihove buduće radne etike, tvrde psiholozi poput Amy Morin i drugi stručnjaci.

