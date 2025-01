Britanski portal odabrao najljepši i najružniji hrvatski grad na moru

Podijeli :

Britanski Telegraph objavio je popis najljepših i najružnijih obalnih mjesta u Europi, a među njima su se našli i hrvatski gradovi.

Među najljepšima – Rovinj

“Rovinj, smješten na malenom poluotoku s crkvom na brežuljku, savršeno je mjesto za odmor uz more. S ribarskom lukom punom restorana, modernim hotelima i raznim mjestima za vodene sportove, pruža nezaboravno iskustvo.

Istražite otok Sveti Andrija, ronite do olupine Barona Gautscha, vozite bicikl kroz Zlatni Rt ili uživajte u večeri uz more”, piše Telegraph.

Telegraph je uz Rovinj među najljepša obalna mjesta u Europi uvrstio Collioure u Francuskoj, Cefalù u Italiji, Comportu u Portugalu, Llafranc u Španjolskoj, Sitiju na Kreti, Cap Ferrat u Francuskoj, Camogli u Italiji, Çıralı u Turskoj, San Vicente de la Barqueru u Španjolskoj i Nafplio u Grčkoj.

“Ploče nisu mjesto na kojem biste željeli ostati…”

Unatoč divljenju Rovinju, Ploče su prema Telegraphu zauzele mjesto među najneprivlačnijim obalnim destinacijama Europe.

“Smještene otprilike na pola puta između Dubrovnika i Splita, na spektakularnoj, ali napornoj obalnoj cesti, Ploče bi vas lako mogle navesti na pomisao da je to razumno mjesto za stajanje. U stvarnosti, to je zapuštena luka s petrokemijskim terminalom i silosima za žito, smještena na ušću rijeke Neretve. Ploče imaju željezničku prugu koja vodi prema Sarajevu (danas radi samo ljeti, nudeći slikovitu rutu uz dolinu Neretve u Bosnu), a postoji i korisna Jadrolinijina trajektna linija za Trpanj na Pelješcu. No, nije to mjesto na kojem biste željeli ostati”, napisali su.

Osim Ploča, na popisu najneprivlačnijih mjesta nalaze se Monaco, Ostia u Italiji, Kemer u Turskoj, La Línea de la Concepción u Španjolskoj, Laganas u Grčkoj i Albufeira u Portugalu.

