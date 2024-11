Gdje na odmor ove zime? Guardian izdvojio šest lokacija, jedna nam je u blizini

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Od arktičkog kruga do slovenskih Julijskih Alpa, ova slikovita i umirujuća zimska mjesta pružit će vam nezaboravan odmor.

Glamur Italije

Smještena u talijanskim Dolomitima, u regiji Veneto, Cortina d’Ampezzo je jedno od najpoznatijih svjetskih skijališta. Ovo slavno skijalište odiše kraljevskim dojmom.

Žičare i gondole voze do nekoliko najviših vrhova u Cortini, uključujući Tofana di Mezzo s nevjerojatnim pogledom.

Počinje europska tajna sezona putovanja: CNN opisao zašto sada treba doći u Hrvatsku

Spa s pogledom u Austriji

Hotel Haus Hirt u Austriji nalazi se na svega 700 metara od centra grada Bad Gastein. Ovo mjesto postalo je poznato u 19. stoljeću zbog ljekovite moći svoje vode pune radona. Tijekom tri tisućljeća voda se filtrirala kroz duboke slojeve stijena Hohe Tauerna. Schubert, carica Elizabeta, Klimt i njemački slikar Max Liebermann dolazili su ovdje.

Sanjkanje i hodanje po snijegu u Švicarskoj

Masiv Alpstein u Appenzellskim Alpama je mjesto gdje Švicarska najviše izgleda kao dječji crtež. U ovoj regiji, istono od Züricha, vrhovi nalik zvonicima i snježnim prekrivačem su posvuda.

Čarolija zime u Arktičkom krugu, Norveška

Smješten sjeverno od Lofotskih otoka, Vesterålen je daleko manje posjećen od ostalih popularnih destinacija, ali ističe se po svojim zimskim čarolijama. Polarna noć, od kasnog studenog do kasnog siječnja, stvara dnevnu svjetlost boje lavande pod kojom možete isprobati hodanje po snijegu ili vožnju kajakom. Osim toga, postoji vrlo dobra šansa da vidite auroru.

Skijanje u francuskim Alpama

Sklonište Le Trait d’Union iznad Saint-Martin-de-Belleville se nalazi usred Les 3 Vallées, najvećeg svjetskog skijaškog područja. Mega odmarališta Les Menuires i Val Thorens nalaze se dalje u dolini Tarentaise. Zimskih aktivnosti ima u izobilju, za sve uzraste i sposobnosti.

Snježne šetnje u Sloveniji

Kružna staza oko jezera Bohinj predstavlja fantastičan izlet u prirodi, a prikladna je za razne uzraste. Odmaralište Vogel je u blizini, do kojeg se stiže žičarom od jezera, i jedno je od pristupačnijih mjesta za skijanje u Europi, ali za one koji ne skijaju postoje čarobna snježna planinarenja, piše The Guardian.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Simptomi demencije koji se mogu pojaviti u očima prije gubitka pamćenja Bivši vozač princeze Diane prvi put govorio o tragičnoj noći u Parizu: “Ovo me proganja svakog dana…”