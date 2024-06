Istraživanje otkrilo deset najčešćih razloga zbog kojih se parovi razvode

Podijeli :

Kao što svatko tko je ikada bio u braku zna, veze zahtijevaju mnogo napornog rada. Unatoč svačijem najboljem trudu i namjerama, čak i najjače veze mogu s vremenom skrenuti na opasno područje.

Zapravo, 40 posto prvih brakova završi u uredu odvjetnika za razvode u roku od 15 godina, a ta stopa samo raste za sljedeće brakove. Da bi ovo bolje razumjeli, Forbesov savjetnik naručio je nedavno istraživanje na 1000 razvedenih sudionika ne bi li otkrio što uzrokuje najviše bračnih svađa.

Prema dobivenim podatcima, došli su do deset glavnih razloga zbog kojih se parovi razvode.

Suprotstavljene vrijednosti ili moral

Nijedan brak nije bez sukoba, ali ako vi i vaš partner imate snažan osjećaj zajedničkih vrijednosti ili morala, oni mogu poslužiti kao temelj za zdravo rješavanje sukoba. Ako slično razmišljate o stvarima koje su vam najvažnije, na toj zajedničkoj osnovi možete graditi i stvoriti stabilnije temelje za svoj brak.

Meredith Silversmith, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja, kaže da se parovi mogu naći u “scenariju prekida dogovora” kada nemaju isti odgovor na jedno ili više značajnih pitanja. Nastojeći pronaći kompromis – čak i oko stvari do kojih vam je najviše stalo – možda ćete moći pomoći u izbjegavanju bračne krize.

Premladi za brak?

Deset posto ispitanih parova reklo je da smatraju da je stupanje u brak kada su bili premladi, pridonijelo njihovom razvodu.

“Premladi brak može rezultirati razvodom ako par nema dovoljno vremena da se upozna prije nego što uskoči u brak ili shvati da su njihove ideje o životu i partnerstvu nespojive”, objašnjava Gary Tucker, licencirani psihoterapeut.

Ponekad ljudi koji se vjenčaju mladi tek upoznaju sebe.

“Ulazak u brak u mladoj dobi može značiti da pojedinci nisu u potpunosti sazreli ili otkrili svoj identitet, što dovodi do promjena koje s vremenom uzrokuju nekompatibilnost”, kaže Steve Carleton, klinički socijalni radnik.

Međutim, mnogo je manje parova koji se vjenčaju mladi danas, u usporedbi s prošlim generacijama. Godine 2021. nacionalna srednja dob za sklapanje prvog braka bila je 29,2 godine, što predstavlja povećanje od 32 posto u odnosu na 1973., prema američkom Uredu za popis stanovništva, piše Best Life Online.

Roditeljske razlike

Većini roditelja je jako stalo do svoje djece, zbog čega razlike u stilovima roditeljstva mogu uzrokovati teško popravljiv rascjep. Dvadeset posto ispitanih parova izjavilo je da su svađe oko stilova roditeljstva utrla put njihovom razvodu.

“Različiti stilovi roditeljstva mogu uzrokovati napetosti i nesuglasice”, kaže “life coach” Bayu Prihandito. Predlaže parovima da potraže tečajeve o roditeljstvu koji mogu pomoći pronaći dodirne točke između međusobnih pristupa roditeljstvu uz prakticiranje otvorenog dijaloga da bi uskladili obje filozofije roditeljstva.

Nedostatak predanosti

Neposvećenost vašoj vezi ili ambivalentnost u pogledu njene budućnosti može uzrokovati niz problema za bračne parove. Zapravo, dvadeset tri posto ispitanih parova reklo je da je nedostatak predanosti glavni uzrok njihovog razvoda.

“Nedostatak predanosti može se očitovati kao emocionalna udaljenost ili izbjegavanje odgovornosti”, objašnjava terapeut Lindsey Ferris. “Parovi moraju ponovno potvrditi svoju predanost vezi i postaviti zajedničke ciljeve. Otvorena komunikacija o strahovima i zabrinutostima može pomoći partnerima da se pozabave svim sumnjama ili nesigurnostima”, dodaje.

Financijski stres

Financije mogu jako opteretiti par—posebno kada postoje velike razlike u navikama potrošnje i financijskim ciljevima, kaže Ferris. Dvadeset četiri posto parova reklo je da su njihove novčane nevolje bile faktor u odluci o razvodu, prenosi Novi List.

“Parovi bi trebali napraviti proračun, zajedno postaviti financijske ciljeve i otvoreno komunicirati o novčanim stvarima. Traženje financijskog savjetovanja ili savjeta od stručnjaka također može dati jasnoću i smjer”, napominje Ferris.

Previše sukoba

Trideset i jedan posto razvedenih parova izvijestilo je putem ankete da je njihov odnos prepun sukoba. Iako su nesuglasice normalne, atmosfera stalne svađe i antagonizma sigurno će oštetiti vašu zajednicu.

“Previše sukoba može iscrpiti čak i najotpornije pojedince donoseći negativnost u odnos”, kaže Carleton.

Nedostatak intimnosti

Fizička bliskost i emocionalna intimnost pomažu da se romantični odnosi razlikuju od ostalih u vašem životu. Trideset i jedan posto ispitanih parova reklo je da je nedostatak intimnosti uzrokovao raspad njihovog braka.

“Nedostatak intimnosti može dovesti do pogoršanja veze i na kraju do razvoda”, kaže terapeut Connor Moss.

“Intimnost ne uključuje samo seksualnu bliskost, već i emocionalnu povezanost, povjerenje, međusobno poštovanje i duboko razumijevanje”, dodaje.

Moss kaže da kada nema intimne povezanosti, oba se partnera mogu početi osjećati izolirano i udaljeno jedno od drugoga. U konačnici, jedan ili oba partnera imaju tendenciju da se osjećaju kao daleki prijatelji umjesto kao ljubavnici .

“Za rješavanje ovog problema ključna je učinkovita komunikacija. Jasna i učinkovita komunikacija o vašim potrebama, željama, emocijama i unutarnjim mislima gradi most povezanosti i intimnosti između partnera”, kaže.

Nedostatak kompatibilnosti

Razvodi uzrokovani nedostatkom kompatibilnosti često se smatraju “razvodima bez krivnje” što je oznaka koja se odnosila na 31 posto ispitanih razvedenih parova. Prema Silversmith, to se najčešće događa kada osnovne vrijednosti, životni ciljevi ili potrebe o kojima se ne može pregovarati nisu usklađeni u vezi.

“U određenom trenutku to postaje prepreka, a ako partneri ne mogu postići kompromis, to postaje kršenje dogovora koje može dovesti do razvoda. Na primjer, ne možete napraviti kompromis i imati pola djeteta”, rekla je.

Nevjera

Vjernost je temeljna načela većine brakova, zbog čega je nevjera tako čest razlog za razvod. Trideset i četiri posto ispitanika reklo je da je afera igrala ulogu u njihovom razvodu.

“Nevjera ugrožava temelje braka. Može razbiti emocionalnu vezu između partnera i narušiti povjerenje”, kaže Najamah Davis, terapeutkinja i savjetnica iz New Jerseyja . “Ranjeni supružnik može se boriti s osjećajima izdaje, ogorčenosti i nesigurnosti, zbog čega je teško popraviti vezu.”

Međutim, Davis sugerira da bi za neke parove mogao postojati put prema iscjeljenju i oprostu. “To ne znači zaboraviti nevjeru koja se dogodila, već se osloboditi tereta ljutnje i ogorčenosti koji mogu negativno utjecati na vaše cjelokupno blagostanje”, objašnjava ona. “Još jedan način rješavanja ovog problema je da zatražite pomoć od terapeuta: Ulaganje u terapiju može pružiti siguran prostor za emocionalno iscjeljenje i podršku u upravljanju složenim osjećajima i emocijama.”

Nedostatak podrške obitelji

Naposljetku, najčešći razlog zbog kojeg se ljudi rastaju, mogao bi biti iznenađenje. Četrdeset i tri posto parova izjavilo je da je nedostatak podrške obitelji pridonio njihovoj odluci da prekinu.

“Kada par ne dobije potrebnu podršku od svojih obitelji, to stvara osjećaj izolacije”, objašnjava Laura Wasser , stručnjakinja za obiteljsko pravo i voditeljica evolucije razvoda na Divorce.com. “Ovaj nedostatak sustava podrške opterećuje odnos, što otežava paru da zajedno prebrodi izazove”, dodaje.

Izgradnjom veza s obitelji i drugim mrežama podrške, možda ćete moći ojačati i svoju vezu s partnerom. U slučajevima otvorenog neodobravanja vašeg braka, razgovor s terapeutom može vam pomoći da počnete popravljati dio učinjene štete.

