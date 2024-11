Stručnjaci otkrili: Ovih sedam vrsta alkohola dobri su za zdravlje, ako ih pijete umjereno

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Svi dobro znaju da alkohol nije zdrav, no to ne znači da si povremeno ne možete priuštiti neko piće, iako vodite zdrav život.

Naime, ako alkohol konzumirate umjereno, on može imati poneke zdravstvene prednosti. Dijetetičari su otkrili sedam vrsta alkohola koje je ponekad čak i dobro popiti, piše Mind Body Green, a prenosi Večernji list.

Votka i gin: Bistra alkoholna pića poput votke i gina, imaju najmanje kalorija i šećera, tvrdi dijetetičarka Amy Shapiro. To znači da ih naše tijelo lakše metabolizira i može rezultirati manje intenzivnim mamurlukom kod nekih ljudi. Pokazalo se da votka proširuje arterije, što povećava protok krvi i može pomoći u prevenciji bolesti srca. Votka ima 64 kalorije, a gin 73, dok oboje imaju 0 grama šećera.

Hipokrat se zaklinjao u ovo piće: Vjerovao je u njegova čudesna svojstva

Mezcal: Dijetetičari tvrde da je to najčišće alkoholno piće na tržištu. Ima vrlo malo šećera i kalorija, zahvaljujući tradicionalnom načinu proizvodnje. Sadrži 100 posto agave, što znači da nema dodanog šećera. Proces fermentacije za mezcal koristi srce agave i uključuje prebiotička vlakna koja bi mogla imati neke zdravstvene prednosti poput podržavanja mikrobioma, iako je potrebno još istraživanja. Mezcali s jednim sastojkom također se mogu brže metabolizirati, što znači manje simptoma mamurluka. Jedna čašica mezcala ima oko 100 kalorija.

Tekila: Tekila također ima nizak udio kalorija i šećera, a može pomoći i u ravnoteži šećera u krvi, zahvaljujući prirodnom šećeru u biljci agavi, koja služi kao dijetalna vlakna. Neki dokazi također pokazuju da tekila možda nije toliko jak depresiv kao druge vrste alkohola. U jednoj čašici ima 64 kalorije i 0 grama šećera.

Crno vino: Dijetetičarka Tracy Frimpong tvrdi da crvena vina sadrže polifenole i antioksidanse koji mogu pomoći u poboljšanju zdravlja srca i mozga. Ima otprilike 100 do 160 kalorija po čaši, a sadrži manje od jednog grama šećera.

Šampanjac: Dijetetičarka Tracy kaže da je šampanjac zdravija opcija jer grožđe koje se koristi sadrži polifenole koji pomažu u kontroli krvnog tlaka, potiču cirkulaciju, pa čak i poboljšavaju sustavnu upalu. Također je dobar odabir za automatsku kontrolu porcija. Zbog mjehurića ljudi će pijuckati sporije i brže se osjećati sitima, pa je manja vjerojatnost da će se češće vraćati po još. Ima 85 kalorija i manje od dva grama šećera po čaši.

Tvrda kombucha: Kombucha je fermentirani napitak napravljen od čaja, šećera i aktivne bakterijske kulture kvasca. Budući da je fermentiran, prirodno ima vrlo niske razine alkohola, no tvrda kombucha fermentira se dulje kako bi se stvorio viši volumenski sadržaj alkohola. Čini ga svježim i ukusnim, blago alkoholnim pićem, koje je izrazito bogato probioticima. Dijetetičari tvrde da koristi koja se vidi kod pijenja kombuche je njezina sposobnost da pomaže u probavi i jača vaš imunitet uvođenjem zdravih bakterija u mikrobiom crijeva, slično drugim fermentiranim namirnicama poput jogurta ili kimchija.

Craft pivo: Craft pivo ima najveću botaničku raznolikost, odnosno može imati više koristi od složenih profila okusa. Ovaj zaokret u proizvodnji naglašava kvalitetu i okus, što znači veću botaničku raznolikost i potencijal za više antioksidansa, vitamina i minerala. No, craft piva obično imaju veći volumenski sadržaj alkohola, pa to znači i više kalorija. U jednoj boci ima oko 200 do 300 kalorija, i 0 grama šećera, iako to ovisi o marki pive.

