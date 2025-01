Je li mono dijeta dobar izbor za gubitak kilograma?

Podijeli :

Mono dijeta temelji se na konzumaciji samo jedne namirnice ili jedne grupe namirnica. Mnogi ju vole jer, ovisno o namirnici i unesenim količinama, može dovesti do brzog gubitka kilograma. Ipak, ova dijeta ima i brojne nedostatke, a može biti i opasna za organizam.

Mono dijeta je vrsta prehrane koja uključuje konzumaciju isključivo jedne namirnice ili jedne grupe namirnica kroz nekoliko dana ili tjedana. Pobornici mono dijete tvrde kako je, bez obzira na to što ne ograničava količinu unosa određene namirnice, vrlo učinkovita za brzi gubitak težine, smanjenje nadutosti, izbacivanje viška vode iz tijela i slično.

Kako slijediti mono dijetu?

Postoji nekoliko vrsta mono dijeta i različiti načini na koje se ovakav plan prehrane može slijediti. Jedan od najčešćih načina za provođenje mono dijete je konzumacija isključivo jedne namirnice za svaki obrok poput, na primjer, krumpira ili jaja. Drugi način uključuje konzumaciju samo jedne grupe namirnica. Na primjer, samo voće, povrće ili samo meso u svim obrocima.

Iako, kod mono dijete, ne postoje točne smjernice o tome koliko dugo bi se ona trebala provoditi, mnogi to najčešće rade kroz jedan ili najviše dva tjedna. Nakon toga se postupno uvode druge namirnice kao što su juhe, smoothiji i slično te se prelazi na uobičajenu, uravnoteženu prehranu. Cijeli proces se odvija postepeno kako bi se organizam navikao na nove namirnice,

Mono dijeta – što jesti?

U mono dijetu mogu biti uključene baš sve namirnice, ali neke su ipak najčešće, a to su:

krumpir

piletina

jaja

mlijeko

jabuke

banane

kruške

grejp

Također, osim pojedinačnih namirnica, neki se kod mono dijete odlučuju na cijele prehrambene grupe kao što su: meso i mesni proizvodi, mahunarke, voće ili povrće. Ovo je možda malo fleksibilnija opcija jer se mogu kombinirati više namirnica unutar jedne skupine.

Može li se smršavjeti mono dijetom?

S obzirom na to da se u mono dijeti konzumira samo jedna vrsta namirnica, to kod mnogih osoba uzrokuje gubitak na težini, odnosno mršavljenje. Naravno, sve ovisi o vrsti i količini namirnice koja se konzumira.

Ako se, na primjer, odlučite za mono dijetu s povrćem koje je niskokalorično, gubitak na težini bi mogao biti značajan dok će s druge strane kod unosa mesa (osobito u većim količinama), gubitak na težini možda biti slabiji. No, valja naglasiti i kako gubitak na težini kroz mono dijetu nije održiv s obzirom na to da se događa naglo i zbog vrlo restriktivne prehrane te da će se kilogrami prilično brzo vratiti kada se okrenete uobičajenoj prehrani.

Je li mono dijeta zdrava?

Pošto se mono dijeta temelji na konzumaciji samo jedne namirnice ili samo jedne vrste namirnica kroz nekoliko dana ili tjedana, to može dovesti do nedostatka nekih vrlo važnih nutrijenata jer samo jedna namirnica ne sadrži sve potrebne vitamine i minerale. Na primjer, prehrana isključivo bananama rezultirat će manjkom proteina, zdravih masti i vitamina poput B12 i A, dok mesu i ribi nedostaju vlakna, antioksidansi i vitamin C.

Takav pristup prehrani nije uravnotežen niti održiv jer se izgubljeni kilogrami vrlo brzo vraćaju nakon uvođenja uobičajene prehrane. Uz to, potiče nezdrave navike i može povećati rizik od pojave raznih poremećaja prehrane.

Zaključak

Mono dijeta je vrsta prehrane kojom se, kroz nekoliko dana ili tjedana konzumira isključivo jedna namirnica ili jedna vrsta namirnica. Mono dijeta se može provoditi s bilo kojom namirnicom, ali neke od najčešćih su jaja, krumpir, banane, piletina i slično.

S obzirom na to da se u mono dijeti konzumira samo jedna namirnica ili jedna vrsta koja je najčešće niskokalorična, to može dovesti do naglog gubitka kilograma zbog čega se ova dijeta često i provodi. No, takav gubitak kilograma nije održiv, a nije ni takav način prehrane s obzirom na to da niti jedna namirnica samostalno ne može nadomjestiti sve nutrijente potrebne za normalne tjelesne funkcije.

