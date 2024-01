Je li prečesto seksati se svaki dan? Evo što kažu stručnjaci

Podijeli :

Je li u redu seksati se svaki dan? Može li to na bilo koji način biti loše za vaše reproduktivno zdravlje? Vaše mentalno zdravlje? Stručnjaci su za Pure Wow odgovorili na ovaj vječni misterij.

Kratak odgovor bi bio “da”. Općenito, sasvim je u redu seksati se svaki dan. Zapravo, Kim Anami, holistički trener za seks i veze, vjeruje da imati dovoljno prave vrste seksa može biti jedan od najdubljih alata za osobni rast koji postoji.

Dakle, koja je “prava vrsta” seksa?

“Ako je seks svaki dan ugodan i ne uzrokuje nikakvu fizičku nelagodu, potpuno je u redu imati ga svaki dan”, kaže dr. Lucky Sekhon, stručnjak za plodnost i ginekolog iz New Yorka. Da bi bio zdrav, on mora biti sporazuman (što znači da su obje strane voljne i sposobne pristati na seks) i siguran (to jest, obje strane su testirane na spolno prenosive bolesti i/ili koriste zaštitu).

Još jedno ključno pitanje koje si morate postaviti, kaže Mary Jane Minkin, ginekologinja s Medicinskog fakulteta Yale, kreatorica bloga i video serije Madame Ovary, jest: “Odgovara li mi?” Po dr. Minkin, ako je odgovor da, nema problema. Ako mislite da to možda nije u redu i u skladu s vašim stilom života, onda to nemojte prakticirati, piše Pure Wow.

Ali, je li “normalno” seksati se svaki dan?

“Ako oba partnera žele imati seks svaki dan, to je super. Ali ako oba partnera žele imati seks jednom mjesečno – i to je u redu, sve dok to žele oba partnera”, kaže dr. Minkin.

Drugim riječima, ne postoji normalno, sve je stvar dogovora. Dr. Sehkon dalje govori: “Ne postoji određena učestalost ili količina seksa koja se smatra “normalnom”. Međutim, kada je netko obuzet mislima o seksu do te mjere da to narušava druge aspekte njegovog života, to bi se smatralo patološkim ili abnormalnim.”

Ako imate opsesivne misli o seksu, pametno je da o tome razgovarate sa svojim liječnikom.

Postoje li određene mjere opreza koje treba uzeti u obzir?

Osnove sigurnog seksa znače zaštitu od bolesti i neželjene trudnoće.

Ako par spolne odnose svaki dan, dugodjelujuća reverzibilna kontracepcijska metoda o kojoj ne moraju razmišljati, poput spirale, implantata ili novije metode poput Annovere (prstena koji djeluje cijelu godinu) odlična je mogućnost, kaže dr. Minkin.

Kondomi su također nužni za zaštitu od spolno prenosivih bolesti, osim ako su oba partnera testirana na spolne bolesti te su međusobno monogamni.

Dr. Sekhon također napominje da neke žene mogu patiti od vaginalne suhoće i stanjivanja tkiva što može uzrokovati bol ako imaju česte spolne odnose, osobito bez odgovarajućeg lubriciranja.

Kada nije u redu imati seks svaki dan?

Seks svaki dan nije poželjno imati kada vaše tijelo ili um nisu spremni za to.

Žene koje su rađale obično bi trebale pričekati najmanje šest tjedana prije nego što razmisle o nastavku seksualne aktivnosti. Postoje i vrlo neobične okolnosti u kojima nije ugodno imati spolne odnose, upozorava dr. Minkin. To uključuje ove situacije: Ako je žena trudna i ima posteljicu koja prekriva njezin grlić maternice (koja se naziva placenta previa), ako je žena trudna i puknule su joj membrane (njezin vodenjak) ili ako žena ima upalnu bolest zdjelice (PID).

S druge strane, kako znati da nemate dovoljno seksa sa svojim partnerom? “Prilično je lako”, kaže Amani, “ako ste više zainteresirani za najnoviju Netflixovu seriju ili spavanje nego za seks sa svojim partnerom, nedovoljno se seksate”, zaključio je.

