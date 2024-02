Je li vitamin C ključ dugovječnosti?

Podijeli :

Unsplash/Diana Polekhina

Sa svojim sposobnostima hvatanja slobodnih radikala i zaštitnim svojstvima, antioksidansi su ključni faktor za produženje života. Jedna je hranjiva tvar posebno važan član ovog kluba dugovječnosti. Predstavljamo: vitamin C.

Što čini vitamin C?

Vitamin C je odavno poznat kao bitan nutrijent za zdravlje kože i imunološku funkciju, ali pokazalo se da njegova antioksidativna aktivnost igra veliku ulogu u tim svojstvima. Kao primarni tjelesni antioksidans topiv u vodi, vitamin C podržava održava kožu lijepom, utječe na imunološki sustav, otpornost organizma, kardiovaskularno zdravlje, kognitivna funkciju i više, piše Mind Body Green.

“Vitamin C djeluje kao antioksidans posvuda u tijelu – nalazi se u krvi, tjelesnim tekućinama i svim vašim stanicama i tkivima,” objašnjava Alexander Michels, koordinator kliničkog istraživanja na Institutu Linus Pauling.

Na staničnoj razini, vitamin C ispunjava svoje dužnosti hvatanja slobodnih radikala u unutarstaničnoj i izvanstaničnoj tekućini (tj. unutar i izvan stanica) umjesto u staničnoj membrani, poput antioksidansa topivih u mastima.

Vitamin C pomaže u zaštiti impresivnog, raznolikog i apsolutno vitalnog niza enzima, molekula i složenih spojeva u tijelu — kao što su proteini, lipidi, ugljikohidrati i nukleinske kiseline (DNA i RNA) — borbom protiv slobodnih radikala.

Kako vitamin C reciklira vitamin E?

A ako svo to antioksidativno djelovanje nije bilo dovoljno, vitamin C također podržava obnovu drugih vitalnih antioksidansa. Točnije, vitamin C ima sposobnost regeneracije vitamina E topljivog u mastima nakon što je oksidiran.

“Vitamin E može spriječiti oksidaciju dijelova naših staničnih membrana, ali kada se to dogodi, sam se oksidira — što znači da molekule vitamina E gube elektrone. Da bi molekula vitamina E ponovno postala funkcionalna, potreban joj je elektron. I slučajno je vitamin C veliki donor elektrona, objašnjava Michels.

Kao najsnažniji antioksidans koji hvata radikale i topiv je u mastima, vitamin E igra veliku ulogu u ravnoteži oksidativnog stresa, stabilizaciji membrane i cjelokupne strukture stanice i podržavanju imunološkog odgovora. Drugim riječima, potreban nam je vitamin E, što znači da nam je potrebna i podrška regeneraciji koju nudi vitamin C.

Kako ovaj dodatak optimizira antioksidacijsku aktivnost?

Što dobivate kada spojite vitamin C, lipide biljnog podrijetla (točnije iz rižinih mekinja) i kompleks citrusnih bioflavonoida iz 100% cijelog citrusnog voća? Ovaj proizvod nove generacije vitamina C može se pohvaliti sastojcima za koje je klinički dokazano da optimalno podižu razinu vitamina C u tijelu, potiču stanično zadržavanje i pružaju najbolju dnevnu antioksidativnu aktivnost i ravnotežu oksidativnog stresa u cijelom tijelu.

Ovaj robusni dodatak vitamina C pruža snažnu dozu od 1000 miligrama vitamina C (poput 15 naranči). Štoviše, ovaj trio bioflavonoida vitamina C/lipida/citrusa pomaže vam da se proaktivno oslobodite slobodnih radikala učinkovitije od drugih oblika vitamina C.

Kada je riječ o dugom i zdravom životu, vitamin C je fantastičan nutrijent koji želite imati u svom životu. Sa svojom antioksidativnom snagom, ulogom u regeneraciji vitamina E i sveukupnom podrškom oksidativnoj ravnoteži, vitamin C je esencijalni vitamin čije razine svakako želite održavati.

