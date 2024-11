Jesu li luksuzni adventski kalendari prijevara?

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Na TikToku i Instagramu ljudi posljednjih dana masovno raspakiravaju najnovije ekstravagantne adventske kalendare s proizvodima za uljepšavanje. Influenceri se uzbuđeno pitaju koja će se olovka za oči, serum ili krema za ruke nalaziti iza prvih vrata u prekrasnoj kutiji koju drže u rukama.

No jesu li ovi proizvodi vrijedni novca koji se za njih izdvaja? Da, kaže TikTokerica Cissy Jones iz Manchestera.

Tek smo nešto više od tjedan dana u studenom, a 27-godišnjakinja, koja je voditeljica društvenih medija u modnoj marki PrettyLittleThing i vodi svoj TikTok račun, već je objavila desetak videa s adventskim kalendarom. Sve od čokolade, preko kozmetičkih proizvoda i vina pa čak i kalendara za njezina psa.

“Postoji jedan – Harrodsov 12-dnevni – gdje je svaki proizvod nešto što bih ja kupila”, kaže ona. “Dakle, štedim novac.”

Oduzimaju dah već na prvi pogled: Žena rođene u ovom znaku horoskopa posebno se izdvajaju po ljepoti

Ta ideja uštede novca je nešto za što se brendovi drže u svom marketingu. Kalendar može koštati i preko nekoliko stotina eura, ali zapravo “vrijedi 1000”, kažu, ako se zbroje sve pojedinačne stavke.

Trgovci si mogu priuštiti takve, naizgled dobre, ponude jer postoji velika marža ugrađena u kozmetičke proizvode, kažu analitičari. I umjesto da žele zaraditi na njima, oni na adventske kalendare gledaju kao na marketinški alat koji vas natjera da kasnije kupite više proizvoda.

“Mnogi trgovci na malo prepoznaju adventske kalendare kao izvrstan način privlačenja novih potrošača i način da ih potaknu na konverziju”, kaže Natalie Berg iz NBK Retaila.

Međutim, Sarah Johnson iz Flourish Retaila kaže da, iako postoji mnogo lijepih kalendara izrađenih po narudžbi, “mnoge tvrtke jednostavno koriste adventske kalendare kako bi se riješila zaliha proizvoda koji možda nisu popularni umjesto da ih moraju sniziti”.

Veličina artikala u adventskim kalendarima može varirati – neki nude boce pune veličine, neki manje verzije, a neki mješavinu to dvoje. Ona kaže i kako neki ljudi žele manja pakiranja jer ima je tako lakše isprobati proizvod o kojemu razmišljaju.

Holly May Arnott se slaže. “To je fantastičan način da isprobam nove i trendovske proizvode koje sam možda već vidjela na društvenim mrežama”, kaže ona. Ova 26-godišnjakinja već nekoliko godina kupuje kalendare ljepote. To je nešto što ona i njezina mama rade zajedno. “To je kao da produžujete to uzbuđenje božićnog jutra”, kaže ona.

S toliko mnogo proizvoda, savjet Cissy Jones je da potražite marku koja vam se sviđa i da tražite vrijednost za novac, u smislu ukupne cijene svih stavki pojedinačno u odnosu na cijenu kalendara. Međutim, čak i ako se proizvod čini kao dobra vrijednost za novac, za neke je trošenje više od 200 eura na adventski kalendar jednostavno luksuz koji si ne mogu priuštiti.

Dermatologinja upozorava: Ova tri proizvoda nikad ne stavljajte na svoju kožu!

Kao rezultat toga, pojavile su se mnoge web-stranice koje pokušavaju iskoristiti ljude koji traže dobru ponudu za skupi artikl.

Emma Jones i Nihal, koja nisu željela da se koristi njezino prezime, stupile su u kontakt s BBC-jem nakon što su nasjele na lažne oglase o prodaji luksuznog adventskog kalendara Space NK od 250 funti za 28,99 funti. Obje su žene bile privučene prividnim popustom i kažu da ne bi platile punu cijenu.

“Ne bih se osjećala ugodno potrošiti tu količinu novca, uglavnom zato što ne bih imala toliko viška”, kaže Emma.

“Mogu biti vrlo skupi – nisam tip koji bi platio punu cijenu”, kaže Nihal.

Ddio razloga zašto su adventski kalendari s proizvodima za uljepšavanje toliko popularni je taj što se kupci još uvijek žele počastiti, kaže Natalie Berg. A mnogi su spremni platiti punu cijenu – i više. Space NK, Harrods i Sephora već su rasprodali svoje glavne kalendare. Harrodsov kalendar koštao je 250 funti, ali iz tvrtke tvrde da uključuje artikle u vrijednosti od 1600 funti, dok za Sephorin kalendar od 199 funti kažu da uključuje artikle u vrijednosti od 1000 funti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.