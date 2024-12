Bivša agentica Tajne službe otkrila trik uz koji ćete od svakoga dobiti što želite

Podijeli :

Ilustracija

Bivša agentica Tajne službe koja je štitila predsjednike Georgea W. Busha, Billa Clintona i Baracka Obamu ima savjet kako natjerati bilo koga da učini ono što želite: “zašutite“ i “slušajte“.

“Postoji mit da ljudi misle: Ako ja vodim većinu razgovora, imam kontrolu,“ objasnila je bivša agentica i ispitivačica Evy Poumpouras, prenosi Daily Mail. “To je glupost. Najveća pogreška koju ljudi čine je što puno pričaju,“ prema Poumpouras. “Ako ja puno pričam, a vi slušate, učite sve o meni. Učite o tome što mi je važno, moje vrijednosti, moj sustav uvjerenja, dobivate odličan uvid u mene.“

Ključ da natjerate nekoga da učini ono što želite, istaknula je, leži u razumijevanju zašto ta osoba radi ono što radi, prenosi Večernji list.

“Ono što želite shvatiti je motivacijski način razmišljanja te osobe,“ rekla je.

Bilo da se radi o poštovanju, osobnoj sigurnosti, obitelji, novcu, seksu, statusu, slobodi ili nečemu drugome, Poumpouras kaže da je motivacija temeljni okvir koji će vam pomoći da nekome najbolje predstavite slučaj da će čineći ono što vi želite, dobiti ono što oni žele i trebaju.

“Ako krenete s perspektivom ‘Ja trebam, ja želim,’ izgubit ćete,“ rekla je. “Krenite s perspektivom: Što ova osoba treba?“ Za Poumpouras, čiji je ispitivački rad uključivao provođenje testova na poligrafu kao stručnjakinje za detektor laži, slušanje je najbolji način da steknete dobar uvid u nekoga. “Svi su motivirani nečim drugačijim. Ali moram vas čuti i obratiti pažnju na vas da bih razumjela što je to,“ nastavila je bivša agentica Tajne službe. “Svrha svake osobe je drugačija… Ako ljudima date dovoljno prostora, otkrit će vam se.“

Poumpouras je podijelila ovaj teško stečeni životni savjet u iskrenom intervjuu sa Stevenom Bartlettom u njegovom podcastu Diary of a CEO. Bivša stručnjakinja za poligraf, koja je također služila u timu za zaštitu tadašnje prve dame Michelle Obame, objavila je 2020. godine knjigu koja ljude uči kako “čitati ljude, utjecati na situacije“ i “živjeti neustrašivo,“ pod naslovom Becoming Bulletproof. Knjiga, dijelom vodič, a dijelom memoari, pretvara njezinih 12 godina iskustva u Tajnoj službi u životne lekcije koje svatko tko pokušava navigirati nesigurnim svijetom složenih i zagonetnih ljudi može naučiti. Jedan brzi savjet koji je naučila tijekom tih dvanaest godina zaštite predsjednika, rekla je: “Kad god čujete nekoga kako govori ‘Vjerujte mi, znam što radim’, to je obično posljednja stvar koju biste trebali učiniti.“

