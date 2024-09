Pluteni čep je zapeo u butelji vina? Chef pokazao super trik kako ga izvaditi

Podijeli :

Sigurno se i vama nekad dogodilo da ste htjeli otvoriti butelju vina, a niste imali vadičep pri ruci. U tom je slučaju najlakše pluteni čep pogurnuti prema unutra, no kako ga onda izvaditi iz butelje?

To se do sada možda činilo kao nemoguća misija, no pronašli smo odličan trik uz koji ćete čep bez problema izvaditi iz butelje, a sve što će vam za to trebati je jedna plastična vrećica za zamrzavanje.

Trik s plastičnom vrećicom

Chef Anatolij Dobrovolski ovaj je trik podijelio na svojem Instagram profilu nakon što je i sam naišao na jedan takav video i morao ga je isprobati kako bi se uvjerio funkcionira li zapravo. I zaista funkcionira, piše Index.

Pluteni čep prvo je pogurao prema dolje, a kada je čep počeo plutati u vinu, uzeo je vrećicu za zamrzavanje i ugurao ju u butelju vina, ali samo do pola. Druga polovica vrećice ostala je vani, a u nju je upuhnuo malo zraka kako bi se napuhala.

Zatim ju je čvrsto primio i krenuo povlačiti prema gore, a na videu možete vidjeti kako je vrećica zahvatila pluteni čep. Vrećicu je zatim povlačio prema gore sve dok vrećicu, s plutenim čepom, nije skroz izvadio iz butelje vina.

Ovo je zgodan trik koji može poslužiti ako pri ruci nemate vadičep ili niste vješti s njim, a ako vam se ovo čini kao previše posla, ovdje smo pisali o još jednom triku kako otvoriti bocu vina bez vadičepa.

