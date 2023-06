Kako je baviti se glazbom u Hrvatskoj? Frontmen banda Pavel kaže: Nije bajno

Podijeli :

Grupa Pavel objavila je novu pjesmu, a njen frontmen Aljoša Šerić, gostovao je u Newsnightu N1 televizije, u kojoj je govorio o glazbi koju izvodi grupa Pavel i onoj koju sad slušaju mladi.

“Pjesmu Everest snimali smo je s našom dječicom. Ima nas puno u bendu, nas je osam u bendu, sad nas je i devet, doveli smo i saksofon. Da ima više mejsta u kombiju bilo bi nas 12-13. Sad izlazi uskoro i nova pjesma, zove se “Naopaka pjesma”, a spot je radio Dinko Šimac. Malo je drugačija pjesma od većine pjesama koje smo radili”, kaže Šerić.

Rekao je da nova pjesma modernija, ali da nije trap glazba. Kaže da nema ništa protiv bilo koje vrste glazbe, pa tako i trapa, ali kaže da ga ne razumije. “Ja ne razumijem trap i probao sam nekoliko puta, ali valjda sam zaista star”, kaže Šerić.

Rekao je da s “Naopakom pjesmom” idu na Melodije Jadrana. Rekao je da su već nastupali na Splitskom festivalu i dodao da je on iz Splita te je odrastao na Splitskom festivalu. “Gušt nam je otić”, kaže Šerić. Također, kaže i da 1. srpnja nastupaju na manifestaciji Ljeto u MSU-a te da imaju još nekoliko koncerata u Iloku, Daruvaru, Rijeci. “Nije baš previše radno ljeto, ali svira se”, kaže Šerić.

Šerić, osim što piše tekstove za svoj band, pisao je i za druge pjevače poput Massima i Tereze Kesovije. Kaže da pokušava na dnevnoj bazi nešto pisati, da pristupa tome kao odlasku u ured. “Probudim se ujutro i pokušavam nešto pisati. Kao što smo nekad pisali zadaćnicu. Gledaš u papir pola sata nemaš pojma što bi pisao i onda krene. Uglavnom to bude grozno, ali deseti put će biti relativno u redu, 15 put će biti dobro”, kaže Šerić.

Kaže da postoji jako fina linija između patetitke i jako dobre ljubavne pjesme. “Ja nemam ništa protiv patetike, kao što nemam ništa protiv trapa, i tu i tamo ugazim u tu liniju, ali imam sreću da je supruga samnom u bandu i ona je onaj prvi lakmus papir, ona čuje prve nacrte tih pjesama i zna reagirati na stihove tih pjesama”, kaže Šerić i dodaje da kad prođe njeno rešeto onda sam sigurniji da imam nešto dobro.

“Da nema nje čuli bi puno više patetičnih pjesama od Pavela i lošijih pjesama”, kaže Šerić.

Dodaje da je potreban odmak kad si u činu stvaranja i često ti je to dobro jer je friško i novo i misliš da je to super. “I onda pustiš to nekom tko ti je blizak i tko se ne boji reći što je zapravo to”, kaže Šerić.

Govorio je i o svom načinu rada te o tome kako svake godine band pušta dvije ili tri nove pjesme. “Ja ne mogu isključivo sjediti doma i buljiti u televiziju. Jednostavno nakon nekog vremena postane ne samo dosadno već i depresivno. Ako čovjek ne radi, ako se ne bavi, pogotovo ako se želiš bavit nečim što voliš, moraš radit”, kaže Šerić.

A koliko je teško stvarati glazbu u Hrvatskoj, za publiku na našem govornom području.

“Mi smo jako malo tržište i tu je početak i kraj problema. I kad je neka pjesma jako uspješna u Hrvatskoj, činjenica da nas ima samo toliko koliko nas ima, nikad to neće moći pružiti novčanu satisfakciju kakvu bi imali da smo na tržištu od 20 milijuna ljudi. Naravno da ima autora i izvođača na sceni koji sjajno zarađuju od toga što rade i ja ih sve poštujem, ali to je jako, jako teško. Naravno da imamo sreću što ljudi u Srbiji, BiH, Makedoniji i Crnoj Gori koji razumiju naš jezik, ali njihova tržišta su još nerazvijenija od našeg. Nije bajno. Dakle kratak odgovor na pitanje kako je baviti se glazbom u Hrvatkoj je nije bajno”, rekao je Šerić.

Kaže da su u Pavelu uvijek pokušavali i da se nadaju i da su katkad i uspjeli u tome da pišu bezvremensku glazbu u smislu aranžmana. “Produkcijski nije uvijek jasno, moglo je biti snimljeno 1971. i 2021. godine. To se trudimo, nikad ne podliježemo trendovima niti ih pratimo. Ja nemam problem sa riskiranjem i istraživanjem žanrova, nikad ne radimo jednu te istu pjesmu, ali naravno uvijek se radi o žanrovima koji su meni bliski i koje ja volim slušati”, kaže Šerić.

