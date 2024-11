Koja je idealna temperatura u kući kada je vani hladno?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Vani je sve hladnije, pa mnogi koji mogu razmišljaju o pojačanju grijanja. Međutim, s obzirom na visoke cijene energije, većina ljudi ne želi trošiti više nego što je potrebno.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da unutarnja temperatura doma bude 18 °C, no mnogi stručnjaci smatraju da je to preniska temperatura koja može ugroziti zdravlje, piše Daily Mail, prenosi citymagazine.

Kako biste zimi ostali zdravi i topli, stručnjaci preporučuju postavljanje termostata na najmanje 20 °C. Kritike na preporuku WHO-a stigle su i od građana, koji su svoje nezadovoljstvo izrazili na X platformi. Jedan korisnik je napisao:

“Namjestit ću temperaturu kako ja smatram prikladnim, i nitko se drugi ne smije miješati”.

WHO tvrdi da je 18 °C ​​dovoljna temperatura za većinu zdravih ljudi, pod uvjetom da su prikladno odjeveni.

Prema njihovim smjernicama, 18 °C ​​je optimalna temperatura za umjerenu klimu, ali stručnjaci kažu da bi to moglo biti prenisko za udobnost mnogih ljudi.

Thomas Balogan iz tvrtke “Atlantic Edge” savjetuje da termostat treba namjestiti na 20 °C zimi dok ste kod kuće, dok bi noću ili kada niste prisutni temperatura trebala biti nešto niža, oko 15-16° C.

Matthew Sheeran iz tvrtke “Money Wellness” ističe kako je važno pronaći ravnotežu između topline i održavanja prihvatljivih troškova grijanja. Preporučuje temperaturu između 18 °C ​​​​i 21 °C kako bi dom bio udoban bez prevelikih troškova.

Unatoč visokim troškovima, zdravstveni stručnjaci ističu važnost održavanja topline doma, osobito za starije osobe i one koji žive u kućama ili stanovima s lošom izolacijom. Farmaceut Torun Govind napominje da hladni i vlažni domovi povećavaju rizik od prehlade, gripe i plijesni na zidovima, što može pogoršati zdravstvene probleme poput astme.

Tom Edmunds iz tvrtke “Wunda” ističe da temperature niže od 18 °C ​​u domovima mogu imati negativan učinak na zdravlje, te preporučuje da se sobna temperatura ne spušta ispod tog minimuma, čak ni u prostorijama koje se rijetko koriste. Također upozorava na opasnost od plijesni ako temperatura padne ispod 13 °C.

