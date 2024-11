Niste sigurni koja odjeća ne smije u sušilicu? Ovih pet predmeta ni pod razno!

Podijeli :

Određena odjeća je previše osjetljiva da bi preživjela sušilicu, pa je njeno sušenje na zraku neizbježno.

Sušilica rublja jedan je od onih kućanskih aparata koji štedi ne samo vrijeme, već i prostor. Umjesto sušenja mokre odjeće na stalku satima, sušilica obavi posao mnogo brže. No, pazite, određena odjeća tu nikako ne pripada, piše Dom in Vrt, a prenosi net.hr.

Ako niste sigurni koje stvari staviti u sušilicu, a koje sušiti na zraku, mogli biste uništiti tkaninu.

Određena odjeća je previše osjetljiva da bi preživjela visoku temperaturu u sušilici. Sušenje nekih predmeta na zraku stoga je neizbježno.

1. Grudnjaci i osjetljivo donje rublje

Predmeti poput grudnjaka, najlonki, rastezljive odjeće i osjetljivog svilenog donjeg rublja uvijek se trebaju sušiti na zraku. Ovi sadrže elastin i druge rastezljive umjetne tkanine koje se mogu raspasti na vrućem zraku. Zbog toga ovi materijali gube rastezljivost i oblik, zbog čega s vremenom postaju neudobni i rastegnuti.

2. Odjeća s perlicama ili šljokicama

Predmeti s bilo kakvim ukrasima također ne pripadaju u sušilicu jer se ljepilo koje ih drži na mjestu lako topi na toplini. Pa čak i ako odaberete nižu temperaturu, oni će otpasti zbog rotacije bubnja. Najbolje je takve odjevne predmete sušiti na zraku ili možda čak razmisliti o profesionalnom kemijskom čišćenju.

3. Kupaći kostimi

Ako ste ikada pogriješili te stavili kupaći kostim u sušilicu, znate koliko se statičkog elektriciteta stvorilo. To se događa zbog materijala poput likre i neoprena, koji su uobičajeni materijali za kupaće kostime. Toplina iz sušilice slabi ovaj materijal i uzrokuje blijeđenje boje.

4. Džemperi i veste od vune i kašmir

Kao i sve što je izrađeno od svile, predmete koji sadrže vunu ili kašmir potrebno je sušiti na zraku. Ova dva prirodna materijala vrlo su osjetljiva te se mogu skupiti ili izgubiti oblik u sušilici zbog topline i vibracija.

5. Haljine od čipke

Čipku pričvršćenu na bilo koji komad odjeće treba sušiti na zraku, čak i ako se radi samo o rubu ili malom dijelu. No, to se posebno odnosi na odjeću u kojoj čipka pokriva veliki dio. Takve haljine mogu biti prilično teške same po sebi, a ta dodatna težina i prevrtanje u sušilici mogu uzrokovati trganje.

