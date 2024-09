Koje su prednosti i mane sušenja kose na zraku?

Podijeli :

Neki kosu uvijek suše fenom, dok je drugima draže da taj posao odradi zrak.

Sušenje na zraku postalo je sve popularnije, pogotovo jer je ljeto, ali i zbog kolektivne svijesti o tome koliko štete mogu prouzročiti često feniranje i toplina od figara i pegle.

Prednosti sušenja kose na zraku

Za one kojima se jednostavno ne da zamarati sušenjem kose fenom, sušenje na zraku odlična je alternativa. Jedna od najvećih prednosti puštanja kose da se osuši na zraku je to što neće biti oštećena toplinom zbog sušila.

Česta upotreba sušila za kosu, osobito na visokim temperaturama, može dovesti do ispucalih vrhova, suhoće i općenito oslabljene kose, a ako ju sušimo na prirodan način, dopuštamo joj da čuva svoju prirodnu vlažnost, što dugoročno može rezultirati mekšom, sjajnijom i zdravijom kosom.

Još jedna velika prednost sušenja kose na zraku je to što je to ekološki prihvatljiva opcija i za to vam ne trebaju nikakvi alati. Osim toga, ovaj način eliminira potrebu za sredstvima za zaštitu od topline i drugim proizvodima za oblikovanje koji bi mogli sadržavati jake kemikalije, pridonoseći prirodnijoj i zelenijoj rutini njege kose.

Nedostaci sušenja kose na zraku

Za one s prirodno kovrčavom ili valovitom kosom, sušenje na zraku može dovesti do nepredvidivih rezultata, a kosa se može neravnomjerno osušiti, što rezultira nedostatkom definicije ili nedovršenim izgledom. To može biti posebno frustrirajuće za sve one koji ipak vole svoje loknice držati pod kontrolom i uredne.

Osim toga, sušenje na zraku traje puno dulje od feniranja, što ga čini nepraktičnim za osobe s pretrpanim rasporedom ili za hladnija podneblja gdje izlazak iz kuće s mokrom ili vlažnom kosom jednostavno nije opcija, prenosi Novi list.

Zbog toga većina ljudi koji odluče sušiti kosu na zraku moraju unaprijed isplanirati kada će oprati kosu kako bi osigurali dovoljno vremena da se osuši. Alternativno, prebacivanje između obje metode odličan je način da istražite što vam najbolje odgovara.

